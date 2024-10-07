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Posted 7 октября, 11:38

Published 7 октября, 11:38

Modified 7 октября, 11:40

Updated 7 октября, 11:40

Закончен капремонт моста на трассе между Свердловской и Тюменской областями

Закончен капремонт моста на трассе между Свердловской и Тюменской областями

7 октября 2024, 11:38
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Завершились ремонтные работы путепровода на трассе между Свердловской и Тюменской областями. Мост проходит через реку Межница.

Во время ремонтных работ была разобрана конструкция прежнего путепровода, усилены опоры и части моста, установлены 12-метровые балки пролетного строения, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Также было заменено дорожное полотно, установлены ограждение, дорожные знаки и разметка. Протяженность участка вместо с длиной моста составила 41 метр.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт путепровода на улице Циолковского. 4 октября был закончен первый этап работ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Мост#Капремонт#Ремонтные работы#Реконструкция моста#Екатеринбург#Департамент информполитики#Путепровод
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