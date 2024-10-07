Женщина в Екатеринбурге устроила свалку в съемной квартире

Так как требования не были выполнены, судебные приставы явились по адресу. Екатеринбурженка долго не пускала их внутрь, однако когда рабочие стали вскрывать дверь, она им открыла. Выяснилось, что с сантехникой проблем нет, просто женщина ей не пользовалась. При этом в квартире было много мусора.