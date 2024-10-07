Женщина в Екатеринбурге устроила свалку в съемной квартире

Posted 7 октября, 05:16
Published 7 октября, 05:16
Modified 7 октября, 05:18
Updated 7 октября, 05:18
Собственником данной квартиры является мэрия города. Женщина была нанимателем жилья. По словам соседей, в нем неоднократно происходили затопления, а сантехника в плохом состоянии, рассказали в пресс-службе областного ГУФССП.
На этот адрес вызывали сотрудников УК, однако жильцы квартиры не пускали их внутрь. Собственник обратился в суд, чтобы принудительно проникнуть в квартиру. После судебного постановления женщине направлялись требования о добровольном предоставлении доступа.
Так как требования не были выполнены, судебные приставы явились по адресу. Екатеринбурженка долго не пускала их внутрь, однако когда рабочие стали вскрывать дверь, она им открыла. Выяснилось, что с сантехникой проблем нет, просто женщина ей не пользовалась. При этом в квартире было много мусора.
Напомним, студентка в Екатеринбурге загрязнила съемную квартиру мусором и беспорядком.
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