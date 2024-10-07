tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 04:19

Published 7 октября, 04:19

Modified 7 октября, 04:21

Updated 7 октября, 04:21

Житель Екатеринбурга пожаловался на шум со стройки утром в выходные

Житель Екатеринбурга пожаловался на шум со стройки утром в выходные

7 октября 2024, 04:19
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге житель Южного района рассказал о шуме со стройки, который слышно в выходные утром.

По словам екатеринбуржца, работы в выходные начинались в восемь часов утра, тогда как по закону в субботу и воскресенье этим можно заниматься не раньше 11 часов утра, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Мужчина также отметил, что в районе стройки нет таблички застройщика, из-за чего ему невозможно позвонить.

Напомним, жители Екатеринбурга требуют перенести миграционный центр в другое место, так как им мешают мигранты, которые шумно и хамовато себя ведут.

Жители Уралмаша в Екатеринбурге пожаловались на толпы пациентов с ОРВИ во дворе
Узнать подробнее
Читайте также:
Знаковая станция водоподготовки в Нижнем Тагиле обретает контурыЕкатеринбург вошел в топ-3 городов с самой высокой зарплатойВ Ревде состоялся протест против переноса памятника Ленину
#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Строительство#Жалоба#Стройка#Екатеринбург#Горожане#Строительные работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика