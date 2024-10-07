Житель Екатеринбурга пожаловался на шум со стройки утром в выходные

Posted 7 октября, 04:19
Published 7 октября, 04:19
Modified 7 октября, 04:21
Updated 7 октября, 04:21
По словам екатеринбуржца, работы в выходные начинались в восемь часов утра, тогда как по закону в субботу и воскресенье этим можно заниматься не раньше 11 часов утра, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Мужчина также отметил, что в районе стройки нет таблички застройщика, из-за чего ему невозможно позвонить.
Напомним, жители Екатеринбурга требуют перенести миграционный центр в другое место, так как им мешают мигранты, которые шумно и хамовато себя ведут.
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