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Posted 7 октября, 10:04

Published 7 октября, 10:04

Modified 7 октября, 10:06

Updated 7 октября, 10:06

Житель Екатеринбурга вступился за девушку и избил мужчину

Житель Екатеринбурга вступился за девушку и избил мужчину

7 октября 2024, 10:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодой человек вступился за девушку и избил мужчину, который на нее нападал. Происшествие случилось ночью на Фестивальной улице.

Молодой человек увидел на улице мужчину, который вел себя агрессивно со своей девушкой. Он вступился за нее и избил горожанина. Пострадавшего отвезли в медучреждение с травмами головы, пишет Ура.ру.

Вскоре полиция задержала нападавшего, который ранее был судим за тяжкие преступления. По его словам, он хотел защитить от агрессора девушку.

Напомним, в Екатеринбурге пенсионера избил незнакомец, проходивший мимо гаражей. Вскоре злоумышленника задержали.

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