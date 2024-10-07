Житель Екатеринбурга вступился за девушку и избил мужчину

Posted 7 октября, 10:04
Published 7 октября, 10:04
Modified 7 октября, 10:06
Updated 7 октября, 10:06
Молодой человек увидел на улице мужчину, который вел себя агрессивно со своей девушкой. Он вступился за нее и избил горожанина. Пострадавшего отвезли в медучреждение с травмами головы, пишет Ура.ру.
Вскоре полиция задержала нападавшего, который ранее был судим за тяжкие преступления. По его словам, он хотел защитить от агрессора девушку.
Напомним, в Екатеринбурге пенсионера избил незнакомец, проходивший мимо гаражей. Вскоре злоумышленника задержали.
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