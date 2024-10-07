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Posted 7 октября, 07:06

Published 7 октября, 07:06

Modified 7 октября, 07:08

Updated 7 октября, 07:08

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на шумную компанию подростков под окнами

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на шумную компанию подростков под окнами

7 октября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле жители Дзержинского района пожаловались на компанию подростков, которая устроила дебош во дворе на улице Ильича — Сибирская. Инцидент произошел ночью 6 октября 2024 года.

По словам очевидцев, подростки устроили между собой разборки с криками и нецензурной руганью. Из-за их скандалов жители ближайших домов не могли заснуть, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

На замечания жильцов нарушители общественного порядка не реагировали. Сообщается, что в какой-то момент к ним вышла женщина и стала с ними ругаться. Также горожане предположили, что школьники были в нетрезвом состоянии.

Напомним, специалисты, психологи и правоохранители в Нижнем Тагиле рассказали, как бороться с пьяными компаниями во дворах.

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