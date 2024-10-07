Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на шумную компанию подростков под окнами

Posted 7 октября, 07:06
Published 7 октября, 07:06
Modified 7 октября, 07:08
Updated 7 октября, 07:08
По словам очевидцев, подростки устроили между собой разборки с криками и нецензурной руганью. Из-за их скандалов жители ближайших домов не могли заснуть, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
На замечания жильцов нарушители общественного порядка не реагировали. Сообщается, что в какой-то момент к ним вышла женщина и стала с ними ругаться. Также горожане предположили, что школьники были в нетрезвом состоянии.
Напомним, специалисты, психологи и правоохранители в Нижнем Тагиле рассказали, как бороться с пьяными компаниями во дворах.
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