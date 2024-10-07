Зима на носу: в шиномонтажи Екатеринбурга выстраиваются очереди на «переобувку» авто

Как пишет Ura.ru со ссылкой на один из сервисов по шиномонтажу, екатеринбуржцы уже выстраиваются в очередь для замены шин. В этом году зимняя резина подорожала из-за ухода с российского рынка части брендов. Водители чаще выбирают колеса с шипами, однако присматриваются и к специальным «липучкам», которые уже хорошо себя зарекомендовали в суровом уральском климате.