Зима на носу: в шиномонтажи Екатеринбурга выстраиваются очереди на «переобувку» авто

Posted 7 октября, 16:00
Published 7 октября, 16:00
Modified 7 октября, 16:02
Updated 7 октября, 16:02
Как пишет Ura.ru со ссылкой на один из сервисов по шиномонтажу, екатеринбуржцы уже выстраиваются в очередь для замены шин. В этом году зимняя резина подорожала из-за ухода с российского рынка части брендов. Водители чаще выбирают колеса с шипами, однако присматриваются и к специальным «липучкам», которые уже хорошо себя зарекомендовали в суровом уральском климате.
Сотрудники свердловского ГАИ также призвали земляков не откладывать подготовку автомобиля к зиме. На этой неделе синоптики пообещали снегопады, а значит пришло время для зимней резины.
Автоинспекторы напомнили, что передвижение на летней резине в холодное время года не только опасно, но и запрещено законом. Замене подлежат все четыре колеса. Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.
С четверга в Свердловской области начнутся снегопады — выпадет до 20 сантиметров осадков.