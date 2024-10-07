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Posted 7 октября, 16:00

Published 7 октября, 16:00

Modified 7 октября, 16:02

Updated 7 октября, 16:02

Автосервисы Екатеринбурга заполонили желающие поменять летнюю резину на зимнюю

Зима на носу: в шиномонтажи Екатеринбурга выстраиваются очереди на «переобувку» авто

7 октября 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney

Автосервисы Екатеринбурга заполонили желающие поменять летнюю резину на зимнюю

В Свердловской области ожидаются снегопады. В Екатеринбурге автолюбители выстраиваются в очереди, чтобы поменять колеса.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на один из сервисов по шиномонтажу, екатеринбуржцы уже выстраиваются в очередь для замены шин. В этом году зимняя резина подорожала из-за ухода с российского рынка части брендов. Водители чаще выбирают колеса с шипами, однако присматриваются и к специальным «липучкам», которые уже хорошо себя зарекомендовали в суровом уральском климате.

Сотрудники свердловского ГАИ также призвали земляков не откладывать подготовку автомобиля к зиме. На этой неделе синоптики пообещали снегопады, а значит пришло время для зимней резины.

Автоинспекторы напомнили, что передвижение на летней резине в холодное время года не только опасно, но и запрещено законом. Замене подлежат все четыре колеса. Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.

С четверга в Свердловской области начнутся снегопады — выпадет до 20 сантиметров осадков.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#ГАИ#Дороги#Зима#Колеса#Замена#Шиномонтаж#Зимняя резина#Екатеринбург#Автомобили
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