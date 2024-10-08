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Posted 8 октября, 09:33

Published 8 октября, 09:33

Modified 8 октября, 09:35

Updated 8 октября, 09:35

Пенсионерка и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Автобус с пассажирами влетел в легковое авто в Екатеринбурге

8 октября 2024, 09:33

Пенсионерка и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Автобус с пассажирами внутри столкнулся с Lada Largus. Причиной аварии стало то, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу общественному транспорту.

Инцидент случился утром 8 октября на улице Московская, 229. В результате ДТП пострадала 71-летняя женщина и 3-летний ребенок. Оба они были пассажирами автобуса. С полученными травмами пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

В момент происшествия, по данным ГИБДД, в автобусе, следовавшему по маршруту №98, находилось 50 пассажиров.

На месте аварии сотрудники авария провели все необходимые действия. Оба водителя будут направлены на экспертизу для выяснения, трезвы ли они были в момент аварии. Также начата проверка.

Напомним, Свердловским областным судом с перевозчика было взыскано 1,5 млн рублей за травмы, полученные пассажиркой еще в 2023 году. Автобус тогда попал в аварию на трассе Серов — Екатеринбург. Причиной стали лесные пожары. Водитель в результате ДТП скончался на месте.

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