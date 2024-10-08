Автобус с пассажирами влетел в легковое авто в Екатеринбурге

Posted 8 октября, 09:33
Published 8 октября, 09:33
Modified 8 октября, 09:35
Updated 8 октября, 09:35
Инцидент случился утром 8 октября на улице Московская, 229. В результате ДТП пострадала 71-летняя женщина и 3-летний ребенок. Оба они были пассажирами автобуса. С полученными травмами пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
В момент происшествия, по данным ГИБДД, в автобусе, следовавшему по маршруту №98, находилось 50 пассажиров.
На месте аварии сотрудники авария провели все необходимые действия. Оба водителя будут направлены на экспертизу для выяснения, трезвы ли они были в момент аварии. Также начата проверка.
Напомним, Свердловским областным судом с перевозчика было взыскано 1,5 млн рублей за травмы, полученные пассажиркой еще в 2023 году. Автобус тогда попал в аварию на трассе Серов — Екатеринбург. Причиной стали лесные пожары. Водитель в результате ДТП скончался на месте.