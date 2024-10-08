Четвертой погибшей в пожаре в Артемовском была 20-летняя девушка

Posted 8 октября, 11:01
Published 8 октября, 11:01
Modified 8 октября, 11:03
Updated 8 октября, 11:03
Известно, что погибшая 20-летняя Любовь пришла в гости к своей подруге Анна. Вторая девушка проживала в доме со своим 22-летним другом Даниилом. В тот роковой день к нему пришел с визитом 16-летний брат Тимофей.
Тела трех погибших опознали, а вот один труп идентифицировать не удалось, так как он сильно обгорел. Его отправили на экспертизу. О личности четвертой девушки сообщили жители Артемовского изданию «КП-Екатеринбург».
Напомним, что дом загорелся в ночь на 7 октября 2024 года. Предположительно, причиной стала неисправность дымохода в бане. Также сгорели строения и на соседнем участке. Возбуждено уголовное дело.