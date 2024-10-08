Чиновница в Свердловской области поддержала введение налога на бездетность

Posted 8 октября, 05:41
Published 8 октября, 05:41
Modified 8 октября, 05:43
Updated 8 октября, 05:43
По мнению Гурченок, независимо от того, есть у человека дети или нет, платить НДФЛ всем приходится одинаково. При этом же, тем у кого нет детей, не приходится тратить часть своих средств на их развитие и воспитание.
Чиновница также призывает признавать многодетные семьи «модными», в том числе и благодаря различным новациям, пишет «ФедералПресс».
Ранее спикер парламента Вячеслав Володин выдвинул инициативу о запрете такого движения как чайлдфри. Однако, по мнению психолога Марка Краснощекова, в России данное движение не очень популярно, так как у народа принято создавать семьи с детьми.