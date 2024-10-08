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Posted 8 октября, 05:41

Published 8 октября, 05:41

Modified 8 октября, 05:43

Updated 8 октября, 05:43

Чиновница в Свердловской области поддержала введение налога на бездетность

Чиновница в Свердловской области поддержала введение налога на бездетность

8 октября 2024, 05:41
Фото: 1MI
Директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок положительно высказалась о введении налога на бездетность. Заявление она сделала на форуме «Юридическая неделя на Урале».

По мнению Гурченок, независимо от того, есть у человека дети или нет, платить НДФЛ всем приходится одинаково. При этом же, тем у кого нет детей, не приходится тратить часть своих средств на их развитие и воспитание.

Чиновница также призывает признавать многодетные семьи «модными», в том числе и благодаря различным новациям, пишет «ФедералПресс».

Ранее спикер парламента Вячеслав Володин выдвинул инициативу о запрете такого движения как чайлдфри. Однако, по мнению психолога Марка Краснощекова, в России данное движение не очень популярно, так как у народа принято создавать семьи с детьми.

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#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Дети#Свердловская область#Налог#Семья#Родители#Екатеринбург
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