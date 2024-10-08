Держался почти 70 лет: в Екатеринбурге побит многолетний температурный рекорд октября

Posted 8 октября, 16:35
Published 8 октября, 16:35
Modified 8 октября, 16:37
Updated 8 октября, 16:37
Вторник, 8 октября, стал самым теплым днем в Екатеринбурге с 1956 года, пишет 66.ру со ссылкой на синоптиков.
Было почти по-летнему тепло: +21,3 градусов. 68 лет назад воздух 8 октября прогрелся до +20 градусов.
Однако уже очень скоро с летней погодой екатеринбуржцам и остальным жителям Свердловской области придется попрощаться: на регион надвигаются холода и снегопады. В четверг, 10 октября, в столице Среднего Урала выпадет 20-сантиметровый слой снега.