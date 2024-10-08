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Posted 8 октября, 16:35

Published 8 октября, 16:35

Modified 8 октября, 16:37

Updated 8 октября, 16:37

Погода в Екатеринбурге побила 68-летний температурный рекорд октября

Держался почти 70 лет: в Екатеринбурге побит многолетний температурный рекорд октября

8 октября 2024, 16:35
Фото: 1MI

Погода в Екатеринбурге побила 68-летний температурный рекорд октября

Столбик термометра в Екатеринбурге сегодня поднимался до отметки +21,3 градусов. Так тепло в городе в это время года не было уже почти 70 лет.

Вторник, 8 октября, стал самым теплым днем в Екатеринбурге с 1956 года, пишет 66.ру со ссылкой на синоптиков.

Было почти по-летнему тепло: +21,3 градусов. 68 лет назад воздух 8 октября прогрелся до +20 градусов.

Однако уже очень скоро с летней погодой екатеринбуржцам и остальным жителям Свердловской области придется попрощаться: на регион надвигаются холода и снегопады. В четверг, 10 октября, в столице Среднего Урала выпадет 20-сантиметровый слой снега.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Погода#Снегопад#Похолодание#Природа#Тепло#Екатеринбург#Температурный рекорд
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