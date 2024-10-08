Девушка в очках и с татуировками в Арамиле пропала 4 дня назад

Posted 8 октября, 06:55
Published 8 октября, 06:55
Modified 8 октября, 06:57
Updated 8 октября, 06:57
В день исчезновения на свердловчанке были надеты куртка, джинсы и кроссовки темного цвета, а также у нее с собой была сумка, надетая через плечо, рассказали в областном отряде «Прорыв».
У девушки имеется несколько татуировок: на левой руке, животе, левой ноге и за ухом. Цвет волос черный, носит стрижку каре, глаза серого цвета. Ее разыскивают волонтеры и правоохранители.
Напомним, 22 сентября 2024 года в Нижней Салде пропала 16-летняя темноволосая девушка, одетая в спортивную одежду.