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Posted 8 октября, 06:55

Published 8 октября, 06:55

Modified 8 октября, 06:57

Updated 8 октября, 06:57

Девушка в очках и с татуировками в Арамиле пропала 4 дня назад

Девушка в очках и с татуировками в Арамиле пропала 4 дня назад

8 октября 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
В Арамиле разыскивают 17-летнюю девушку в очках и с татуировками, которая бесследно пропала 4 октября 2024 года.

В день исчезновения на свердловчанке были надеты куртка, джинсы и кроссовки темного цвета, а также у нее с собой была сумка, надетая через плечо, рассказали в областном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

У девушки имеется несколько татуировок: на левой руке, животе, левой ноге и за ухом. Цвет волос черный, носит стрижку каре, глаза серого цвета. Ее разыскивают волонтеры и правоохранители.

Напомним, 22 сентября 2024 года в Нижней Салде пропала 16-летняя темноволосая девушка, одетая в спортивную одежду.

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