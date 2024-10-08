Экс-подрядчик по строительству моста Тагильский пруд объявил себя банкротом

Posted 8 октября, 15:57
Published 8 октября, 15:57
Modified 8 октября, 15:59
Updated 8 октября, 15:59
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск компании «АльмакорГруп», которая строит развязку у ТЦ «Калина» в Екатеринбурге и ранее занималась возведением моста через Тагильский пруд. Исковое заявление о признании банкротом уже зарегистрировано, пишет издание «Правда УрФО».
2023 год компания закрыла со значительным балансом и чистой прибылью в 11,9 млн рублей. Однако в 2024 году у фирмы возникли проблемы с исполнением сразу нескольких контрактов, в том числе и со строительством моста в Нижнем Тагиле. В сентябре местные власти попросили вернуть в казну 234,6 млн рублей, которые ранее «АльмакорГруп» получил в качестве авансового платежа. Неоднократно возникали сложности и в ходе строительства дорожной развязки в столице региона.
В настоящее время фирма включена в Реестр недобросовестных поставщиков.
Ранее стало известно, что стоимость развязки у «Калины» из-за постоянных задержек и проволочек выросла в цене.