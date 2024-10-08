Экс-подрядчик по строительству моста Тагильский пруд объявил себя банкротом

2023 год компания закрыла со значительным балансом и чистой прибылью в 11,9 млн рублей. Однако в 2024 году у фирмы возникли проблемы с исполнением сразу нескольких контрактов, в том числе и со строительством моста в Нижнем Тагиле. В сентябре местные власти попросили вернуть в казну 234,6 млн рублей, которые ранее «АльмакорГруп» получил в качестве авансового платежа. Неоднократно возникали сложности и в ходе строительства дорожной развязки в столице региона.