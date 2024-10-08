Компост созреет за два месяца: метод, который агрономы держали в тайне

Стены и основание ямы лучше обложить шифером или кирпичом — это необходимо, чтобы не начали прорастать сорняки, которые попадают в кучу вместе с растительными остатками. Слои компоста необходимо прокладывать тонким слоем земли, чтобы изолировать друг от друга — так каждый будет созревать отдельно от другого и процесс будет протекать очень быстро. Грунт укладывается и на верхний слой компоста. Кучу необходимо герметично закрыть воздухонепроницаемым агроволокном, а сверху — черной пленкой.