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Posted 8 октября, 11:57

Published 8 октября, 11:57

Modified 8 октября, 11:59

Updated 8 октября, 11:59

Компост созреет за два месяца: метод, который агрономы держали в тайне

Компост созреет за два месяца: метод, который агрономы держали в тайне

8 октября 2024, 11:57
Фото: Photo by Nel Ranoko on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Процесс созревания компоста довольно длительный и трудоемкий. Однако есть способ, при котором уход компостной куче почти не потребуется, а удобрение при правильном подходе созреет за два месяца. Данный способ агрономы долгое время держали в секрете.

Речь идет об анаэробном способе созревания компоста, который позволяет перерабатывать органические отходы с минимальным доступом кислорода. В отличие от аэробного компостирования процесс ферментации происходит без него.

Сбор и подготовка отходов

Для начала необходимо собрать органические материалы: овощные и фруктовые очистки, остатки пищи, листья, траву и другие растительные материалы. В компостную кучу нельзя складывать мясные и молочные продукты, так как они могут привлечь вредителей и вызвать неприятный запах.

После сбора отходов их укладывают в специальный контейнер или компостер, который обеспечивает герметичность. Без кислорода микроорганизмы начинают разложение органических веществ, превращая их в биогаз и компост. Контейнеры для компостирования можно купить, однако стоят они не слишком дешево, поэтому можно попробовать воспользоваться другим способом.

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Нужно вырыть яму размером 0,5 метра. Отходы укладывают слоями, каждый из которых поливается средством из эффективных микроорганизмов. Оно продается в магазинах для садоводов, — советуют эксперты портала «Новый очаг».

Для ускорения созревания компоста подойдут следующие препараты:

  • Байкал ЭМ-1. Препаратом проливают каждый слой компоста. Скорость созревания — 2-4 месяца.
  • Экомик Урожайный. Обрабатывают из расчета 5 литров на 1 кв. м. Созревание до 4 месяцев.
  • Возрождение. Один из самых быстрых — разложение органики происходит за 2 месяца. Препарат готовят к использованию в соответствии с инструкцией.

Созревание компоста

Стены и основание ямы лучше обложить шифером или кирпичом — это необходимо, чтобы не начали прорастать сорняки, которые попадают в кучу вместе с растительными остатками. Слои компоста необходимо прокладывать тонким слоем земли, чтобы изолировать друг от друга — так каждый будет созревать отдельно от другого и процесс будет протекать очень быстро. Грунт укладывается и на верхний слой компоста. Кучу необходимо герметично закрыть воздухонепроницаемым агроволокном, а сверху — черной пленкой.

Продолжительность процесса созревания компоста варьируется, однако в среднем составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. А зависит это от толщины компостной кучи. В течение этого срока происходит накопление и переработка органических веществ. Важно контролировать влажность и температуру, чтобы обеспечить оптимальные условия для микроорганизмов.

Оптимальная температура — 30-40 градусов. В контейнерах, приобретенных в магазине, используются специальные системы отопления и контроля влажности. Минусы самодельной ямы в том, что поддерживать оптимальные условия в ней трудно, приходится полагаться на естественный ход вещей, поэтому процесс созревания компоста идет немного медленнее.

Для компоста подходят практически любые пищевые отходы, кроме мясных и молочныхДля компоста подходят практически любые пищевые отходы, кроме мясных и молочных
Для компоста подходят практически любые пищевые отходы, кроме мясных и молочных. Фото: Photo by Del Barrett on Unsplash

Почему анаэробное компостирование лучше обычного

При бескислородном компостировании процессы ферментирования, происходящие в исходном сырье, максимально приближены к процессам, идущим при образовании гумуса в природе, поэтому качество удобрения, полученного таким способом выше, чем у сделанного под воздействием кислорода, — пишут эксперты портала «Ботаничка».

Из-за отсутствия кислорода и специфики процесса разложения компостная куча при анаэробном методе пахнет не так сильно. К тому же при этом методе требуется меньше контроля за процессом, так как нет необходимости регулярно перемешивать материал, как это делается в аэробном компосте.

Еще один плюс анаэробного компостирования заключается в возможности извлечения энергии в виде биогаза. Это делает процесс не только экологически чистым, но и экономически выгодным. Вот почему анаэробный способ созревания компоста активно и давно используют крупные фермерские хозяйства и сельхозпроизводители. Метод позволяет не только уменьшить объем мусора, но и производить экологически чистое топливо, что позволяет существенно снизить расходы на отопление.

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