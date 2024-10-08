Компост созреет за два месяца: метод, который агрономы держали в тайне

Posted 8 октября, 11:57
Published 8 октября, 11:57
Modified 8 октября, 11:59
Updated 8 октября, 11:59
Речь идет об анаэробном способе созревания компоста, который позволяет перерабатывать органические отходы с минимальным доступом кислорода. В отличие от аэробного компостирования процесс ферментации происходит без него.
Для начала необходимо собрать органические материалы: овощные и фруктовые очистки, остатки пищи, листья, траву и другие растительные материалы. В компостную кучу нельзя складывать мясные и молочные продукты, так как они могут привлечь вредителей и вызвать неприятный запах.
После сбора отходов их укладывают в специальный контейнер или компостер, который обеспечивает герметичность. Без кислорода микроорганизмы начинают разложение органических веществ, превращая их в биогаз и компост. Контейнеры для компостирования можно купить, однако стоят они не слишком дешево, поэтому можно попробовать воспользоваться другим способом.
Нужно вырыть яму размером 0,5 метра. Отходы укладывают слоями, каждый из которых поливается средством из эффективных микроорганизмов. Оно продается в магазинах для садоводов, — советуют эксперты портала «Новый очаг».
Для ускорения созревания компоста подойдут следующие препараты:
Стены и основание ямы лучше обложить шифером или кирпичом — это необходимо, чтобы не начали прорастать сорняки, которые попадают в кучу вместе с растительными остатками. Слои компоста необходимо прокладывать тонким слоем земли, чтобы изолировать друг от друга — так каждый будет созревать отдельно от другого и процесс будет протекать очень быстро. Грунт укладывается и на верхний слой компоста. Кучу необходимо герметично закрыть воздухонепроницаемым агроволокном, а сверху — черной пленкой.
Продолжительность процесса созревания компоста варьируется, однако в среднем составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. А зависит это от толщины компостной кучи. В течение этого срока происходит накопление и переработка органических веществ. Важно контролировать влажность и температуру, чтобы обеспечить оптимальные условия для микроорганизмов.
Оптимальная температура — 30-40 градусов. В контейнерах, приобретенных в магазине, используются специальные системы отопления и контроля влажности. Минусы самодельной ямы в том, что поддерживать оптимальные условия в ней трудно, приходится полагаться на естественный ход вещей, поэтому процесс созревания компоста идет немного медленнее.
При бескислородном компостировании процессы ферментирования, происходящие в исходном сырье, максимально приближены к процессам, идущим при образовании гумуса в природе, поэтому качество удобрения, полученного таким способом выше, чем у сделанного под воздействием кислорода, — пишут эксперты портала «Ботаничка».
Из-за отсутствия кислорода и специфики процесса разложения компостная куча при анаэробном методе пахнет не так сильно. К тому же при этом методе требуется меньше контроля за процессом, так как нет необходимости регулярно перемешивать материал, как это делается в аэробном компосте.
Еще один плюс анаэробного компостирования заключается в возможности извлечения энергии в виде биогаза. Это делает процесс не только экологически чистым, но и экономически выгодным. Вот почему анаэробный способ созревания компоста активно и давно используют крупные фермерские хозяйства и сельхозпроизводители. Метод позволяет не только уменьшить объем мусора, но и производить экологически чистое топливо, что позволяет существенно снизить расходы на отопление.
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