Молодого человека и его девушку в Екатеринбурге нашли мертвыми

Posted 8 октября 2024, 09:43
Published 8 октября 2024, 09:43
Modified 8 октября 2024, 09:45
Updated 8 октября 2024, 09:45
Родители екатеринбуржца забеспокоились, когда пара перестала отвечать на звонки и сообщения, а дверь в квартиру никто не открывал. Они вызвали полицию, пишет Е1.
По словам одного из соседей, молодые люди лежали на диване. Следов насилия обнаружено не было. Предположительно, они чем-то отравились, так как дверь была закрыта изнутри. Известно, что правоохранители нашли какой-то неизвестный порошок.
Раньше здесь жил дедушка молодого человека. Некоторое время назад он умер. Квартиру отремонтировали, после чего здесь стали жить внук и его девушка. По словам очевидца, они оба были тихими и вежливыми.
Напомним, 7 октября 2024 года в Екатеринбурге был найден мертвым в гараже рэпер Алексей Бражников.