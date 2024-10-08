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Posted 8 октября, 09:43

Published 8 октября, 09:43

Modified 8 октября, 09:45

Updated 8 октября, 09:45

Молодого человека и его девушку в Екатеринбурге нашли мертвыми

Молодого человека и его девушку в Екатеринбурге нашли мертвыми

8 октября 2024, 09:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге скончались 22-летний молодой человек и его девушка. Их нашли мертвыми в запертой квартире.

Родители екатеринбуржца забеспокоились, когда пара перестала отвечать на звонки и сообщения, а дверь в квартиру никто не открывал. Они вызвали полицию, пишет Е1.

По словам одного из соседей, молодые люди лежали на диване. Следов насилия обнаружено не было. Предположительно, они чем-то отравились, так как дверь была закрыта изнутри. Известно, что правоохранители нашли какой-то неизвестный порошок.

Раньше здесь жил дедушка молодого человека. Некоторое время назад он умер. Квартиру отремонтировали, после чего здесь стали жить внук и его девушка. По словам очевидца, они оба были тихими и вежливыми.

Напомним, 7 октября 2024 года в Екатеринбурге был найден мертвым в гараже рэпер Алексей Бражников.

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