Напала: дикая лисица прямо в городе искусала в Лесном человека

Posted 8 октября, 14:59
Published 8 октября, 14:59
Modified 8 октября, 15:01
Updated 8 октября, 15:01
Информация о том, что 5 октября 2024 года лиса укусила за ногу случайного прохожего во дворе дома №3 на улице Юбилейной появилась в соцсетях на следующий день. Некоторые сообщали, что инцидент случился в этом же районе, но по другому адресу.
Местные жители в комментариях неоднозначно отозвались об этой ситуации. Некоторые винили пострадавшего, но все переживали из-за возможного заражения бешенством.
Не надо к животным лезть, наверняка пытался пнуть или поймать, вот и получил, не обязательно это бешеное животное, — пишет Элия Л. в сообществе «Открытый Лесной» Вконтакте.
Затем на сайте появилась информация от управления образования. Чиновники сообщили, что администрации детских садов и школ постоянно контролируют появление бездомных животных вблизи образовательных организаций.
Нельзя пытаться подманить или погладить лисиц в случае укуса обязательно необходимо обратиться в больницу, — сказано в паблике.
В администрации Лесного подтвердили, что лиса укусила одного из горожан на территории города. Для профилактики бешенства среди животных в городе раскидают съедобные брикеты с вакциной от инфекции. Пострадавший обратился за помощью в приемное отделение больницы.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области осенью 2024 года ожидается вспышка бешенства.