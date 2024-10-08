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Posted 8 октября, 14:59

Published 8 октября, 14:59

Modified 8 октября, 15:01

Updated 8 октября, 15:01

Лисица укусила в городе жителя Лесного

Напала: дикая лисица прямо в городе искусала в Лесном человека

8 октября 2024, 14:59
Фото: 1MI

Лисица укусила в городе жителя Лесного

Дикая лисица напала на человека и искусала его в Лесном. Это подтвердили в администрации города. Будут проводиться профилактические меры.

Информация о том, что 5 октября 2024 года лиса укусила за ногу случайного прохожего во дворе дома №3 на улице Юбилейной появилась в соцсетях на следующий день. Некоторые сообщали, что инцидент случился в этом же районе, но по другому адресу.

Местные жители в комментариях неоднозначно отозвались об этой ситуации. Некоторые винили пострадавшего, но все переживали из-за возможного заражения бешенством.

Не надо к животным лезть, наверняка пытался пнуть или поймать, вот и получил, не обязательно это бешеное животное, — пишет Элия Л. в сообществе «Открытый Лесной» Вконтакте.

Затем на сайте появилась информация от управления образования. Чиновники сообщили, что администрации детских садов и школ постоянно контролируют появление бездомных животных вблизи образовательных организаций.

Нельзя пытаться подманить или погладить лисиц в случае укуса обязательно необходимо обратиться в больницу, — сказано в паблике.

В администрации Лесного подтвердили, что лиса укусила одного из горожан на территории города. Для профилактики бешенства среди животных в городе раскидают съедобные брикеты с вакциной от инфекции. Пострадавший обратился за помощью в приемное отделение больницы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области осенью 2024 года ожидается вспышка бешенства.

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