Нехватка водителей и низкая зарплата: как в Тагиле работает общественный транспорт

Posted 8 октября, 10:28
Published 8 октября, 10:28
Modified 8 октября, 10:30
Updated 8 октября, 10:30
Нарушение расписания и переполненные автобусы — давние проблемы общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Много лет подряд это вызывало недовольство горожан, а жалобы попросту не принимались во внимание. Частные перевозчики не могли предложить персоналу высокую заработную плату по причине низкой стоимости проезда и дорогого обслуживания автопарка. Отсюда и постоянная текучка кадров, и невозможность тагильчан своевременно добраться, к примеру, на работу или домой.
С появлением муниципальных маршрутов все надеялись, что ситуация хоть как-то наладится и водители начнут соблюдать расписание. Так, весной текущего года на линию в 15-ти направлениях вышли более 50 новых «СИМАЗов». Администрация планировала трудоустроить около 120 человек, что позволило бы скорректировать все имеющиеся на тот момент недостатки. Оплату труда при этом обещали достойную — от 60 тысяч рублей при выполнении всех нормативов.
Примечательно, что сами водители были довольны предложенными условиями и обновленным автопарком.
Пришел работать на новые условия от частного перевозчика, где до этого работал несколько лет. Нам платили мало, на больничный уходить было крайне невыгодно. Не раз порывался уволиться, но на подходящие мне вакансии, которых было очень мало, не брали. Зарплату от администрации обещали чуть ли не в два раза больше, да и работать на новых и красивых автобусах куда приятнее, чем на часто ломающихся. Был очень рад и надеялся на добросовестное отношение со стороны нового работодателя, — вспоминает водитель МУПа.
Сейчас же ситуация немного поменялась. Один из работников не досчитался 7 тысяч рублей в зарплате:
В целом наш маршрут (26-й) соблюдается, успевают закрывать места, несмотря на увольнения. Но вот по оплате урезали, не знаю почему.
В дальнейшем тагильчанам пообещали внедрить систему безналичной оплаты на всех направлениях. С задержкой, но задуманное было осуществлено, а сейчас в автобусах появляются валидаторы, позволяющие бесконтактно оплачивать проезд еще при входе и избежать «зайцев».
Постоянно езжу на 58-м маршруте и очень удобно оплачивать картой сразу, не дожидаясь, пока водитель насчитает каждому сдачу. Бывает, что приходилось ждать размена до самого последнего пассажира, а это тоже время. Еще и ругались все, что не разменяла заранее и деньги могли рваные дать. Их не берешь, а в ответ — хамство. Сейчас лишний раз не общаешься с водителем, оплатила сама и едешь спокойно, — поделилась мнением работница Уралхимпласта.
Женщина отметила и то, что проблем с автобусом №58 практически не бывает.
Зато жалоб на несоблюдение расписания автобусами №50, 55, 57 (микрорайон Вагонка) хоть отбавляй.
Сейчас вроде не час-пик, всего-то 11:30, а я уже здесь 40 минут стою, а вагонских автобусов нет. Мне нужен 50-й. И так каждый день, не уехать в любое время дня. На все у перевозчика один ответ: «Идите к нам работать», вот так и мучаемся всю жизнь, — пояснила пассажирка рейса №50.
Вот, что на это ответил водитель этого же маршрута:
Не могу сказать, что много народу не хватает. У нас сейчас болеют люди. На линии должно быть по правилам 8 автобусов, вчера 4 было, сегодня вообще 3. По вечерам у нас ходит один контрольный маршрут с 19:30 и до конца. Стоим именно по причине большого числа заболевших. По зарплате что могу сказать, так себе, текучка большая, работа сложная.
ООО «ТАС» отказалось давать какие-либо комментарии по качеству обслуживания пассажиропотока.
Жители ГГМ и Тагилстроя говорят, что 23-й, 34-й, 25-й, 27-й и 33-й практически не дождаться. Мы позвонили в ООО «Техноком». Один номер, указанный на сайте администрации, оказался недоступен, а второй — попросту не существует. В «Союз-НТ» нас перенаправили по другим номерам, но связаться, увы, не удалось. Зато песню вместо гудка послушали «Don't Worry, Be Happy». Действительно, вот уж не печалься, подумаешь, автобус не пришел.
Каждое утро провожаю дочь в школу, где-то к 7:55 мы уже приходим на конечную остановку 33-го. Ждем минут 10 и уходим на Мира-Ленина. Раньше по утрам приезжали вовремя, сейчас же — не дождаться, — сетует мама школьницы.
Один из водителей маршрута №33 сообщил, что у них на линии сначала резко все уволились, а потом начали возвращаться:
С утра лучше идти сразу на Мира-Ленина, перебои есть, штат не полный еще. В целом скачайте лучше приложение, где передвижение транспорта показывается, так удобнее будет.
Ранее в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила говорилось, что частные перевозчики увеличили временной промежуток между рейсами и сократили их количество по причине нехватки водителей.
Краткий комментарий дали и в МУП «Тагильский трамвай»:
У нас заполнен штат, расписание соблюдается, вот только один человек был на больничном, но уже вышел.
В целом, по отметкам руководителей и самих работников, ситуация с общественным транспортом стабильная. Нехватка кадров касается любой отрасли, но эту проблему стараются решить.