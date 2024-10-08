Нехватка водителей и низкая зарплата: как в Тагиле работает общественный транспорт

С появлением муниципальных маршрутов все надеялись, что ситуация хоть как-то наладится и водители начнут соблюдать расписание. Так, весной текущего года на линию в 15-ти направлениях вышли более 50 новых «СИМАЗов». Администрация планировала трудоустроить около 120 человек, что позволило бы скорректировать все имеющиеся на тот момент недостатки. Оплату труда при этом обещали достойную — от 60 тысяч рублей при выполнении всех нормативов.