Осенью закапываю на даче тряпки с керосином: эффект заметен уже ранней весной

Posted 8 октября, 14:15
Published 8 октября, 14:15
Modified 8 октября, 14:17
Updated 8 октября, 14:17
Муравьи обычно обосновываются рядом с овощными грядками, плодовыми деревьями и кустарниками. Они не только сами портят урожай, но еще и распространяют тлю, которая сметает все съестное на своем пути. Одним словом, муравьи способны нанести участку ущерб гораздо больший, чем все остальные вредители вместе взятые. При этом использование химикатов не всегда приносит эффект: если даже гибнут взрослые особи, остаются яйца, а значит популяция муравьев быстро восстанавливается. Именно поэтому опытные дачники используют для борьбы с этими насекомыми смоченные в керосине тряпки.
Вам понадобится старая тряпка или кусок ткани, который хорошо впитывает жидкости. Это может быть ветошь, ненужная футболка или любая ткань, которую не жалко будет испачкать.
Тщательно промачиваем заготовленную ветошь керосином. Снимаем верхний слой почвы с муравейника на глубину примерно 1 лопаты. Кладем ветошь в получившуюся ямку, чтобы она покрывала центральную часть муравейника. Прикапываем тряпку землей и оставляем в покое на пару дней, — рекомендуют эксперты канала «Саженцы Абраменко».
Эффект от керосина может быть нестойким, поэтому рекомендуется повторять обработку несколько раз, чтобы муравьи навсегда забыли к вам дорогу.
При использовании керосина важно помнить о мерах предосторожности. Не оставляйте тряпку с керосином без присмотра, особенно вблизи детей и домашних животных. Если керосин попадет на растения — например, плодовые кустарники, они могут сильно пострадать, поэтому действовать нужно очень аккуратно. После работы с керосином хорошо мойте руки и инструменты. И, конечно же, нужно помнить, что керосин — это горючее вещество, поэтому работать с ним можно только вдали от открытых источников огня.
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