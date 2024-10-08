Осенью закапываю на даче тряпки с керосином: эффект заметен уже ранней весной

Муравьи обычно обосновываются рядом с овощными грядками, плодовыми деревьями и кустарниками. Они не только сами портят урожай, но еще и распространяют тлю, которая сметает все съестное на своем пути. Одним словом, муравьи способны нанести участку ущерб гораздо больший, чем все остальные вредители вместе взятые. При этом использование химикатов не всегда приносит эффект: если даже гибнут взрослые особи, остаются яйца, а значит популяция муравьев быстро восстанавливается. Именно поэтому опытные дачники используют для борьбы с этими насекомыми смоченные в керосине тряпки.