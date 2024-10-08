Палец распух: школьник из Нижнего Тагила надел кольцо на палец и не смог снять

Posted 8 октября, 11:53
Published 8 октября, 11:53
Modified 8 октября, 11:55
Updated 8 октября, 11:55
Школьнику и его отец обратились в МБУ «Центр защиты населения» для оказания помощи. Судя по фотографиям, металлическое кольцо доставляло ребенку боль и дискомфорт. Палец сильно распух.
Спасатели применили специальные инструменты и высвободили руку мальчика.
Это не первый случай, когда тагильские спасатели избавляют жителей города от инородных тел на конечностях. Например, подобная ситуация произошла в мае 2024 года. В тот раз кольцо пришлось снимать взрослому мужчине.