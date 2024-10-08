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Posted 8 октября, 11:53

Published 8 октября, 11:53

Modified 8 октября, 11:55

Updated 8 октября, 11:55

Спасатели Нижнего Тагила освободили ребенка от застрявшего кольца на пальце

Палец распух: школьник из Нижнего Тагила надел кольцо на палец и не смог снять

8 октября 2024, 11:53
Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Спасатели Нижнего Тагила освободили ребенка от застрявшего кольца на пальце

В Нижнем Тагиле ребенок надел колечко на безымянный палец, но не смог его снять. Пришлось обращаться к спасателям.

Школьнику и его отец обратились в МБУ «Центр защиты населения» для оказания помощи. Судя по фотографиям, металлическое кольцо доставляло ребенку боль и дискомфорт. Палец сильно распух.

Спасатели применили специальные инструменты и высвободили руку мальчика.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Это не первый случай, когда тагильские спасатели избавляют жителей города от инородных тел на конечностях. Например, подобная ситуация произошла в мае 2024 года. В тот раз кольцо пришлось снимать взрослому мужчине.

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