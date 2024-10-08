Патриотизм и победы под угрозой: директор ВПК в Нижнем Тагиле объявил о закрытии

70-80% процентов детей в этих клубах занимаются бесплатно, а деньги от абонементов по 2500 рублей, которые есть, вкладываются в восстановление помещений, закупку необходимого инвентаря, оборудования для занятий, выплату заработной платы тренерам и инструкторам, уборку клуба и разного рода расходники. При этом из-за болезни и отпусков абонементы переносятся с месяца на месяц. По данным Костенникова, за шесть лет клуб ни разу не работал в плюс. Организация соревнований, наподобие первенства по армейскому рукопашному бою, обходится в 250-300 тысяч рублей, говорит собеседник. Источник — привлеченные средства спонсоров.