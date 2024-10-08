Патриотизм и победы под угрозой: директор ВПК в Нижнем Тагиле объявил о закрытии

Posted 8 октября, 11:54
Published 8 октября, 11:54
Modified 8 октября, 14:57
Updated 8 октября, 14:57
Сообщение о закрытии подведомственных благотворительному фонду объектов действующий депутат Нижнетагильской городской думы Дмитрий Костенников опубликовал 7 октября в социальных сетях.
Я принял сложное и непростое для себя решение, которое далось мне с трудом. Благотворительный фонд «Первый» прекращает свою деятельность, что влечет за собой закрытие всех проектов: спортивно-патриотический клуб «Первый», военно-патриотический центр «Вымпел», шахматный клуб, — написал депутат в социальных сетях.
Он отметил, что за годы работы фонд провел свыше сотни соревнований и мероприятий. Так, воспитанники не раз становились призерами состязаний регионального, федерального и международного уровней. В конце сентября воспитанники «Вымпела» взяли «золото» в уникальной дисциплине «армейский рукопашный бой». А другая спортсменка из Нижнего Тагила — Анастасия Тестоедова — также в сентябре взяла бронзу на Кубке РФ по универсальному бою.
Наши дети совместно с президентом возлагали цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, — рассказывает депутат.
Ежемесячно семьи воспитанников собирают помощь для участников СВО. Среди занимающихся есть и дети из семей мобилизованных.
Объясняя причины своего решения, Дмитрий Костенников пояснил редакции TagilCity.ru, что у клуба есть большие долги за коммунальные ресурсы. В настоящее время у фонда есть множество судебных исков от городского «Центра обслуживания зданий и помещений», которым руководит Петр Роговой.
Суммы покрываются по мере возможности, также было достигнуто соглашение о реструктуризации долга. Однако в итоге обязательства по платежам привели к тому, что накануне в шахматном центре было отключено электроснабжение прямо во время занятий.
Последней каплей стало сегодняшнее отключение электроэнергии в помещении, где занимались дети. Дети продолжили тренировку в темноте, — рассказал депутат в социальных сетях.
В беседе с корреспондентом TagilCity.ru Петр Роговой отметил, что это отключение от электричества было последствием неуплаты одного из платежей в рамках реструктуризации.
Задолженность была в 440 тысяч рублей. После согласования договора реструктуризации, нужно было платить по 130 тысяч до ноября включительно. Один транш он заплатил за август в сентябре. В сентябре он второй платеж не сделал. Мы ждали, он созванивался с юридическим отделом. Если бы администрация сказала «Отмените ему коммунальные платежи», я бы сделал, но я не могу, и он знает мою принципиальную позицию. У меня муниципальное учреждение. Я все делал для того, чтобы оттянуть срок и дать ему возможность заплатить. Но, к сожалению, я был вынужден вчера расторгнуть договор реструктуризации и отключить шахматный клуб. Как бы это ни было прискорбно, — сообщил редакции TagilCity.ru Петр Роговой.
По словам Дмитрия Костенникова, средства, выделенные на платеж, о котором идет речь, ушли на установку батарей в помещениях, которые нужно оперативно было сделать перед отопительным сезоном, чтобы не остаться без тепла.
Сейчас в ведении «Центра обслуживания зданий и помещений» находится 269 муниципальных учреждений. Ежегодно проводится по 80 плановых ремонтов для обеспечения их теплом. То, что происходит с военно-патриотическим клубом, может быть решено при погашении задолженности, уверен Роговой. По данным редакции, в настоящее время у клуба осталось 238 тысяч рублей долга.
Я все делал, для того чтобы клуб работал. Я хочу сказать, что коммунальные платежи тянутся на протяжении трех лет. Мы подавали на него исковое заявление в суд, ему были насчитаны пени. То, что он пишет в соцсетях. Чтобы я для детей не делал ничего? Я абсолютно за, чтобы клуб работал. У меня есть прокуратура, надзорные органы, которые контролируют каждый мой шаг. По закону мы выставляем претензию, еще претензию, потом исковое в суд и так далее. Я не могу позволить так, что с одного беру, а с другого не беру, — резюмировал Петр Роговой.
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила отметили, что помещения, в которых занимаются воспитанники патриотического клуба и шахматисты, были даны благотворительному фонду в безвозмездное пользование на разный срок — от трех лет до неопределенного. Такие примеры в городах Свердловской области единичны. Даже в столице Урала для таких целей помещения разыгрывают через торги.
Вся необходимая помощь организации была оказана. Администрация всегда шла навстречу по выделению этих двух помещений. Если организация использует помещения, она должна оплачивать коммунальные услуги. В рамках договора обслуживать и проводить обследования. Задолженность образовалась по двум помещениям, однако обесточено было только одно. Второе — осталось, — прокомментировали редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.
70-80% процентов детей в этих клубах занимаются бесплатно, а деньги от абонементов по 2500 рублей, которые есть, вкладываются в восстановление помещений, закупку необходимого инвентаря, оборудования для занятий, выплату заработной платы тренерам и инструкторам, уборку клуба и разного рода расходники. При этом из-за болезни и отпусков абонементы переносятся с месяца на месяц. По данным Костенникова, за шесть лет клуб ни разу не работал в плюс. Организация соревнований, наподобие первенства по армейскому рукопашному бою, обходится в 250-300 тысяч рублей, говорит собеседник. Источник — привлеченные средства спонсоров.
Всегда были в режиме «самовыживания». Даже соревнования проводили всегда своими силами, силами бизнесменов, которые были готовы потратить деньги на организацию достойного мероприятия, — отметил Дмитрий в беседе с редакцией.
Дмитрий Костенников отметил, что расформировать все секции он намерен до конца года. Это будет проходить планомерно. Но вопрос, окончательное ли это решение, все же остается открытым.
Мы всегда шли на диалог, никогда не выносили споры. Но сейчас ситуация безвыходная. Если появится программа под патриотическую деятельность клуба, чтобы ребята продолжили занятия, то можно будет обсудить. Если нет — то это окончательное решение. Я понимаю ответственность перед детьми и родителями. Аккуратно, планомерно распустим воспитанников. А здания я передам обратно в том состоянии, в котором они были, — отметил Дмитрий Костенников в беседе с TagilCity.ru.
Депутат отметил, что готов безвозмездно передать всю деятельность, которой он занимался в рамках благотворительного фонда, любому заинтересованному предприятию, бизнесу. По его мнению, что многие уверены, что управлять фондом — просто. Повторимся, по информации руководителя, за последние шесть лет, к примеру, военно-патриотический клуб ни разу не работал в плюс.
Кто захочет, я готов передать деятельность безвозмездно. Правда. Лишь бы это смогли удержать и работать в тех условиях, с которыми мы сталкиваемся. Лишь бы это работало на благо города, — заявил Дмитрий Костенников в беседе с TagilCity.ru.
Собеседник добавил, что после публикации о закрытии фонда, на телефон Дмитрия раздалось множество звонков. Люди негодуют и даже хотят писать письмо президенту. Родители воспитанников жалеют, что их ребята не смогут продолжить занятия в прежних секциях. Другие волнуются, что тренера и инструкторы по строевой, боевой подготовке также не смогут проводить свои занятия, а дети не смогут ездить на соревнования, как и раньше.