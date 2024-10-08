Пенсионерка из Карпинска отсудила 250 тысяч за падение на пешеходном переходе

Posted 8 октября, 12:11
Published 8 октября, 12:11
Modified 8 октября, 12:13
Updated 8 октября, 12:13
В марте этого года женщина, инвалид 3 группы, поскользнулась на пешеходном переходе на улице Мира и получила перелом ключицы.
Прокуратура установила, что причиной падения стал гололед, образовавшийся после потепления, и отсутствие обработки перехода противогололедными материалами в тот день.
Пенсионерка при помощи прокуратуры отсудила у «Управления коммунального хозяйства» компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Однако, стороны заключили мировое соглашение, по которому предприятие выплатило пострадавшей 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, екатеринбуржец заплатит 300 тысяч компенсации пострадавшему из-за него в ДТП.