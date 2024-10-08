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Posted 8 октября, 12:11

Published 8 октября, 12:11

Modified 8 октября, 12:13

Updated 8 октября, 12:13

Пенсионерка из Карпинска отсудила 250 тысяч за падение на пешеходном переходе

Пенсионерка из Карпинска отсудила 250 тысяч за падение на пешеходном переходе

8 октября 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка из Карпинска получила компенсацию за травму, полученную на скользком переходе.

В марте этого года женщина, инвалид 3 группы, поскользнулась на пешеходном переходе на улице Мира и получила перелом ключицы.

Прокуратура установила, что причиной падения стал гололед, образовавшийся после потепления, и отсутствие обработки перехода противогололедными материалами в тот день.

Пенсионерка при помощи прокуратуры отсудила у «Управления коммунального хозяйства» компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Однако, стороны заключили мировое соглашение, по которому предприятие выплатило пострадавшей 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, екатеринбуржец заплатит 300 тысяч компенсации пострадавшему из-за него в ДТП.

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