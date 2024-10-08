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Posted 8 октября, 11:26

Published 8 октября, 11:26

Modified 8 октября, 11:28

Updated 8 октября, 11:28

Попавший в ДТП под Нижним Тагилом водитель скончался в больнице

Попавший в ДТП под Нижним Тагилом водитель скончался в больнице

8 октября 2024, 11:26
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В больнице от полученных травм умер 60-летний водитель иномарки, который влетел под фуру в районе Малой Лаи под Нижний Тагилом.

Предварительно установлено, что авария произошла 25 сентября 2024 года по вине водителя Nissan, который совершал запрещенный разворот. В результате он влетел под фуру. Также пострадал еще один большегруз, сообщали в ГИБДД по Свердловской области.

В результате в иномарке пострадала семейная пара из Югры, которая направлялась в Екатеринбург. Женщина получила серьезные травмы, но осталась жива. А вот ее супруг, который находился за рулем, скончался в больнице, пишет АН «Между строк».

Напомним, что в Нижнем Тагиле столкнулись и пострадали байкер и водитель отечественного автомобиля. Оба они находились за рулем в нетрезвом состоянии.

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