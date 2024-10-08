Попавший в ДТП под Нижним Тагилом водитель скончался в больнице

Posted 8 октября, 11:26
Published 8 октября, 11:26
Modified 8 октября, 11:28
Updated 8 октября, 11:28
Предварительно установлено, что авария произошла 25 сентября 2024 года по вине водителя Nissan, который совершал запрещенный разворот. В результате он влетел под фуру. Также пострадал еще один большегруз, сообщали в ГИБДД по Свердловской области.
В результате в иномарке пострадала семейная пара из Югры, которая направлялась в Екатеринбург. Женщина получила серьезные травмы, но осталась жива. А вот ее супруг, который находился за рулем, скончался в больнице, пишет АН «Между строк».
Напомним, что в Нижнем Тагиле столкнулись и пострадали байкер и водитель отечественного автомобиля. Оба они находились за рулем в нетрезвом состоянии.