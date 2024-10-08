Прокуратура проверит инцидент с падением качели на женщину в Екатеринбурге

Posted 8 октября, 16:07
Published 8 октября, 16:07
Modified 8 октября, 16:09
Updated 8 октября, 16:09
О падении тяжелой конструкции на женщину ранее сообщили СМИ. Она получила травмы и была госпитализирована. Теперь прокуроры устанавливают, что действительно произошло в тот день в сквере, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследованием инцидента занимается прокуратура Кировского района Екатеринбурга.
Власти Серова должны выплатить 900 тысяч рублей мальчику, который серьезно пострадал, упав с качелей.