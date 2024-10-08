tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 16:07

Published 8 октября, 16:07

Modified 8 октября, 16:09

Updated 8 октября, 16:09

Делом о падении качели на женщину в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проверит инцидент с падением качели на женщину в Екатеринбурге

8 октября 2024, 16:07
Фото: 1MI

Делом о падении качели на женщину в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура

Жительница Екатеринбурга получила травму на площадке напротив Театра юного зрителя. Расследовать инцидент будет прокуратура.

О падении тяжелой конструкции на женщину ранее сообщили СМИ. Она получила травмы и была госпитализирована. Теперь прокуроры устанавливают, что действительно произошло в тот день в сквере, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследованием инцидента занимается прокуратура Кировского района Екатеринбурга.

Власти Серова должны выплатить 900 тысяч рублей мальчику, который серьезно пострадал, упав с качелей.

В Екатеринбурге следователи начали проверку после падения девочки с качели
Узнать подробнее
Читайте также:
Падение качелей на ребенка в Екатеринбурге обошлось УК в 400 тысячШкола в Белоярском районе выплатит 200 тысяч девочке за травму в летнем лагереВ Свердловской области суд взыскал с перевозчика 1,5 млн рублей за травмы пассажира
#Дарья Бобровицкая#Общество#Проверка#Травма#Прокуратура#Женщина#Качели#Екатеринбург
Подпишитесь