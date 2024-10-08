РЭО: Отходы из разных контейнеров не смешиваются в мусоровозах

Буцаев отметил, что слухи о том, что отсортированные отходы впоследствии попадают в общий мусоровоз, не подтвердились за пять лет проведения реформы. Те, кто распространял этот миф, не могли привести хотя бы один пример подобного инцидента, передает gorod55.ru.