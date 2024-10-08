РЭО: Отходы из разных контейнеров не смешиваются в мусоровозах

Posted 8 октября, 09:59
Published 8 октября, 09:59
Modified 8 октября, 09:59
Updated 8 октября, 09:59
Буцаев отметил, что слухи о том, что отсортированные отходы впоследствии попадают в общий мусоровоз, не подтвердились за пять лет проведения реформы. Те, кто распространял этот миф, не могли привести хотя бы один пример подобного инцидента, передает gorod55.ru.
Гендиректор РЭО акцентировал внимание на важности личной ответственности: сортируя отходы, каждый человек вносит значительный вклад в улучшение системы переработки. Однако Буцаев допустил, что отдельные случаи неправильного обращения могли иметь место на этапе перевозки или сортировки.
В случае обнаружения фактов смешивания отходов компания просит сообщать об этом через сервис «РЭО Радар». Здесь также можно информировать о стихийных свалках, сбросах опасных отходов и других нарушениях. Недавно в систему добавили возможность подачи жалоб на несвоевременный вывоз мусора и состояние контейнерных площадок.
Напоминаем, что Российский экологический форум проводится с 7 по 9 октября. Мероприятие организовано Российским экологическим оператором, Правительством РФ и Минприроды России.