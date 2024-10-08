РЭО рассказал о промежуточных результатах мусорной реформы на РЭФ-2024

В ходе своего выступления на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции» Дмитрий Патрушев заявил, что для формирования рациональных подходов в сфере обращения с отходами на протяжении последних шести лет реализуется соответствующая реформа. Как сообщает newsnn.ru, полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сейчас находится в зоне ответственности регоператоров, общее число которых насчитывает 184 компании. Каждый год они успевают обрабатывать около 50 миллионов тонн отходов. Также стоит отметить, что за прошедший период удалось возвести свыше 250 предприятий обработки, утилизации и хранения ТКО. Важным этапом можно считать организацию сортировки мусора, с 2019 года ее объемы выросли примерно впятеро.