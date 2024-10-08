РЭО рассказал о промежуточных результатах мусорной реформы на РЭФ-2024

Posted 8 октября, 16:39
Published 8 октября, 16:39
Modified 8 октября, 16:39
Updated 8 октября, 16:39
В ходе своего выступления на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции» Дмитрий Патрушев заявил, что для формирования рациональных подходов в сфере обращения с отходами на протяжении последних шести лет реализуется соответствующая реформа. Как сообщает newsnn.ru, полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сейчас находится в зоне ответственности регоператоров, общее число которых насчитывает 184 компании. Каждый год они успевают обрабатывать около 50 миллионов тонн отходов. Также стоит отметить, что за прошедший период удалось возвести свыше 250 предприятий обработки, утилизации и хранения ТКО. Важным этапом можно считать организацию сортировки мусора, с 2019 года ее объемы выросли примерно впятеро.
Внушительный объем работы наряду с этим был проделан в области нормативного регулирования. В начале 2024 года начали действовать изменения в механизме расширенной ответственности производителей (РОП). Ведется деятельность по составлению реестра утилизаторов.
В этом году также начал действовать закон, направленный на устранение проблемы медицинских отходов.
«Все это значимые результаты, за которыми действительно стоит большая работа. Однако у нас осталось еще немало сложностей, которые нам предстоит решить», — подвел итоги проделанной работы вице-премьер.
Он упомянул, что в прошлом году Российский экологический оператор запустил Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), которая в первую очередь должна контролировать прослеживаемость отходов на каждом этапе.
Дмитрий Патрушев призвал уполномоченные организации реализовать данную задачу до конца текущего года.
Опираясь на ресурсы уже функционирующих мощностей, для достижения сформированных на сегодня целей планируется на 30% сократить вывоз отходов на полигоны.
В ходе реализации актуального сегодня нацпроекта «Экологическое благополучие» будет, как и ранее, строиться нужная инфраструктура. Такие мероприятия прописаны в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».
Строящиеся предприятия по обработке, утилизации и захоронению должны быть запущены в работу к 2027 году.
«Если брать проекты, которые были реализованы до 2019 года, то общий объем инвестиций составил тогда 50 млрд рублей. За время реформы объем инвестиций составил 300 млрд рублей, из которых фактически треть — это денежные средства, которые были доведены в рамках государственных программ», — раскрыл детали финансирования таких экоинициатив гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.