Рейс задержался в Кольцово из-за сообщения о бомбе

Posted 8 октября, 05:51
Published 8 октября, 05:51
Modified 8 октября, 06:53
Updated 8 октября, 06:53
Причиной стало сообщение о бомбе от одного из пассажиров.
Специалистами был проверен багаж и сам самолет. Однако опасных предметов в результате найдено не было. В результате через два часа рейс вылетел в Москву, как и планировалось ранее, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Сам человек, который создал панику, заявляет, что информацию о возможной опасности слышал от соседей по креслу. Теперь транспортная полиция проводит проверку.
Напомним, ранее компания «Уральские авиалинии» была оштрафована после того, как один из пассажиров получил свой багаж в поврежденном состоянии.