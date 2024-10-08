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Posted 8 октября, 05:51

Published 8 октября, 05:51

Modified 8 октября, 06:53

Updated 8 октября, 06:53

В Екатеринбурге пассажир самолета сообщил о бомбе и задержал рейс

Рейс задержался в Кольцово из-за сообщения о бомбе

8 октября 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге пассажир самолета сообщил о бомбе и задержал рейс

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, самолет авиакомпании «Победа», готовившийся ко взлету, был отправлен на стоянку. При этом пассажиров направили на повторный досмотр.

Причиной стало сообщение о бомбе от одного из пассажиров.

Специалистами был проверен багаж и сам самолет. Однако опасных предметов в результате найдено не было. В результате через два часа рейс вылетел в Москву, как и планировалось ранее, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сам человек, который создал панику, заявляет, что информацию о возможной опасности слышал от соседей по креслу. Теперь транспортная полиция проводит проверку.

Напомним, ранее компания «Уральские авиалинии» была оштрафована после того, как один из пассажиров получил свой багаж в поврежденном состоянии.

Поезда задерживались в Екатеринбурге из-за технических неполадок
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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Кольцово#Опасность#Победа#Самолет#Бомба#Рейс#Екатеринбург
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