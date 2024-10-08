Резкое похолодание до -7 градусов и снегопады надвигаются на Нижний Тагил

Затем станет еще холоднее. В конце рабочей недели ожидается днем -1 градус, а ночью — до -7 градусов. Ветер сменится на северо-восточный с порывами до 10-12 метров в секунду. В Нижнем Тагиле будет пасмурно и идти мокрый снег.