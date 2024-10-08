Резкое похолодание до -7 градусов и снегопады надвигаются на Нижний Тагил

Posted 8 октября, 14:17
Published 8 октября, 14:17
Modified 8 октября, 14:19
Updated 8 октября, 14:19
Уже начиная со среды синоптики Гисметео прогнозируют ночью заморозки до ноля градусов. Дневная температура 9 октября не превысит отметки в +3 градуса. К тому же выпадет снег.
Затем станет еще холоднее. В конце рабочей недели ожидается днем -1 градус, а ночью — до -7 градусов. Ветер сменится на северо-восточный с порывами до 10-12 метров в секунду. В Нижнем Тагиле будет пасмурно и идти мокрый снег.
Стоит отметить, что сильные магнитные бури, которые длились в Свердловской области несколько дней, наконец-то прекратятся. Геомагнитная активность Солнца, по заверению метеорологов, до конца недели не будет превышать трех баллов, выяснила редакция TagilCity.ru.