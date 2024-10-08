tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 14:17

Published 8 октября, 14:17

Modified 8 октября, 14:19

Updated 8 октября, 14:19

Резкое похолодание до -7 градусов и снегопады надвигаются на Нижний Тагил

Резкое похолодание до -7 градусов и снегопады надвигаются на Нижний Тагил

8 октября 2024, 14:17
Фото: 1MI
Начиная с 9 октября 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируется резкое снижение температуры. Кроме того, синоптики обещают в городе снегопады.

Уже начиная со среды синоптики Гисметео прогнозируют ночью заморозки до ноля градусов. Дневная температура 9 октября не превысит отметки в +3 градуса. К тому же выпадет снег.

Затем станет еще холоднее. В конце рабочей недели ожидается днем -1 градус, а ночью — до -7 градусов. Ветер сменится на северо-восточный с порывами до 10-12 метров в секунду. В Нижнем Тагиле будет пасмурно и идти мокрый снег.

Стоит отметить, что сильные магнитные бури, которые длились в Свердловской области несколько дней, наконец-то прекратятся. Геомагнитная активность Солнца, по заверению метеорологов, до конца недели не будет превышать трех баллов, выяснила редакция TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле выпал первый снег
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловскую область придут похолодание и дождиНа Свердловскую область обрушится зима: синоптики обещают 20-сантиметровый слой снегаЗима в Свердловской области прогнозируется теплой
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Снег#Погода#Похолодание#Прогноз погоды#Синоптики#Октябрь#Природа#Осень#Екатеринбург
Подпишитесь