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Posted 8 октября, 11:32

Published 8 октября, 11:32

Modified 8 октября, 11:34

Updated 8 октября, 11:34

Самый большой детский лагерь в Екатеринбурге начнет работать не раньше 2027 года

Самый большой детский лагерь в Екатеринбурге начнет работать не раньше 2027 года

8 октября 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney
Самый большой 95-летний загородный лагерь в Екатеринбурге будет закрыт до конца 2026 года. В 2024 году он закрылся на капитальный ремонт.

Сейчас идет процесс передачи лагеря от Железнодорожного района в Академический район. По словам замдиректора администрации Железнодорожного района Галины Петровой, 25 зданий на территории лагеря подлежат сносу, пишет «КП-Екатеринбург».

Петрова также рассказала, что в двух корпусах, где отдыхали дети, будет проведен ремонт в 2025 году. Кроме этих двух зданий и столовой все остальные постройки будут снесены. Руководитель департамента муниципального имущества Майя Строшкова отметила, что лагерь начнет работать не ранее 2027 года.

Напомним, 26 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле началась запись на осеннюю смену в загородные лагеря.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Капремонт#Детский лагерь#Загородный лагерь#Екатеринбург#Снос зданий
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