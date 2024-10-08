Самый большой детский лагерь в Екатеринбурге начнет работать не раньше 2027 года

Петрова также рассказала, что в двух корпусах, где отдыхали дети, будет проведен ремонт в 2025 году. Кроме этих двух зданий и столовой все остальные постройки будут снесены. Руководитель департамента муниципального имущества Майя Строшкова отметила, что лагерь начнет работать не ранее 2027 года.