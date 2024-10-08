Самый большой детский лагерь в Екатеринбурге начнет работать не раньше 2027 года

Posted 8 октября, 11:32
Published 8 октября, 11:32
Modified 8 октября, 11:34
Updated 8 октября, 11:34
Сейчас идет процесс передачи лагеря от Железнодорожного района в Академический район. По словам замдиректора администрации Железнодорожного района Галины Петровой, 25 зданий на территории лагеря подлежат сносу, пишет «КП-Екатеринбург».
Петрова также рассказала, что в двух корпусах, где отдыхали дети, будет проведен ремонт в 2025 году. Кроме этих двух зданий и столовой все остальные постройки будут снесены. Руководитель департамента муниципального имущества Майя Строшкова отметила, что лагерь начнет работать не ранее 2027 года.
Напомним, 26 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле началась запись на осеннюю смену в загородные лагеря.