СК показал допрос жителя Свердловской области, обвиняемого в убийстве жены-участковой

По данным следствия, свердловчанин совершил убийство весной 2022 года. Причиной стала неприязнь к супруге. 29 апреля мужчина прибыл к берегу реки Бисерть, где его супруга любила рыбачить. Он спрятался за машиной и дожидался женщину. Когда она появилась, то свердловчанин напал на нее и стал бить саперной лопаткой по голове. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, где она скончалась от утопления, сообщили в СК по Свердловской области.