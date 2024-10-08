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Posted 8 октября, 07:05

Published 8 октября, 07:05

Modified 8 октября, 07:07

Updated 8 октября, 07:07

Обвиняемый в убийстве жены житель Свердловской области не признает вину

СК показал допрос жителя Свердловской области, обвиняемого в убийстве жены-участковой

8 октября 2024, 07:05
Фото: 1MI

Обвиняемый в убийстве жены житель Свердловской области не признает вину

Следственный комитет по Свердловской области опубликовал видео допроса Артура Русинова, который обвиняется в убийстве супруги-участковой Эльвиры Муфазаловой. Свою вину обвиняемый не признает.

Артура обвинили сразу по нескольким статьям — убийство, нарушение частной жизни, незаконный оборот специальных технических средств и неправомерный доступ к охраняемой информации.

По данным следствия, свердловчанин совершил убийство весной 2022 года. Причиной стала неприязнь к супруге. 29 апреля мужчина прибыл к берегу реки Бисерть, где его супруга любила рыбачить. Он спрятался за машиной и дожидался женщину. Когда она появилась, то свердловчанин напал на нее и стал бить саперной лопаткой по голове. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, где она скончалась от утопления, сообщили в СК по Свердловской области.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что в ходе оперативных мероприятий активно использовался полиграф. Через него прошли десятки лиц.

На данный момент дело уже направлено в суд.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле женщина престала перед судом за убийство собственной бабушки.

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