СК показал допрос жителя Свердловской области, обвиняемого в убийстве жены-участковой

Posted 8 октября, 07:05
Published 8 октября, 07:05
Modified 8 октября, 07:07
Updated 8 октября, 07:07
Артура обвинили сразу по нескольким статьям — убийство, нарушение частной жизни, незаконный оборот специальных технических средств и неправомерный доступ к охраняемой информации.
По данным следствия, свердловчанин совершил убийство весной 2022 года. Причиной стала неприязнь к супруге. 29 апреля мужчина прибыл к берегу реки Бисерть, где его супруга любила рыбачить. Он спрятался за машиной и дожидался женщину. Когда она появилась, то свердловчанин напал на нее и стал бить саперной лопаткой по голове. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, где она скончалась от утопления, сообщили в СК по Свердловской области.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что в ходе оперативных мероприятий активно использовался полиграф. Через него прошли десятки лиц.
На данный момент дело уже направлено в суд.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле женщина престала перед судом за убийство собственной бабушки.