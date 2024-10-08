Старую смородину режу осенью под ноль и урожаю не нарадуюсь: ягоды крупные и сладкие

Кроме того, старые, поврежденные и больные ветви могут служить рассадниками для бактерий и грибов. Вырезая все ветви, вы снижаете риск распространения заболеваний и обеспечиваете более здоровую среду для роста. К тому же плотные, разросшиеся кусты затеняют друг друга, что также негативно сказывается на их здоровье. Обрезка позволяет открыть кусты, улучшая циркуляцию воздуха и доступ солнечного света. Это особенно важно для такой светолюбивой культуры, как смородина, поскольку недостаток света может привести к снижению урожайности и ухудшению вкуса ягод.