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Posted 8 октября, 07:41

Published 8 октября, 07:41

Modified 8 октября, 07:43

Updated 8 октября, 07:43

Старую смородину режу осенью под ноль и урожаю не нарадуюсь: ягоды крупные и сладкие

Старую смородину режу осенью под ноль и урожаю не нарадуюсь: ягоды крупные и сладкие

8 октября 2024, 07:41
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
С возрастом кусты смородины накапливают различные заболевания и поражаются вредителями. Из-за этого снижается урожайность и качество ягод. Эффективнее всего жизнеспособность куста восстанавливает обрезка под ноль.

С каждым годом старые кусты смородины начинают давать все меньше плодов. Это связано с тем, что старые ветви не так активно производят новые побеги, которые обеспечивают цветение и плодоношение. Обрезка под ноль помогает кустам сосредоточить свою силу на молодой поросли, что, в свою очередь, позволяет увеличить количество и размер ягод.

Кроме того, старые, поврежденные и больные ветви могут служить рассадниками для бактерий и грибов. Вырезая все ветви, вы снижаете риск распространения заболеваний и обеспечиваете более здоровую среду для роста. К тому же плотные, разросшиеся кусты затеняют друг друга, что также негативно сказывается на их здоровье. Обрезка позволяет открыть кусты, улучшая циркуляцию воздуха и доступ солнечного света. Это особенно важно для такой светолюбивой культуры, как смородина, поскольку недостаток света может привести к снижению урожайности и ухудшению вкуса ягод.

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Правда, нужно помнить, что полная обрезка куста лишит вас урожая на один-два года — в это время растение будет восстанавливать свою жизнеспособность. Но это время отдыха пойдет ему на пользу: ягоды будут намного более сладкими, крупными и сочными.

Как правильно обрезать кусты смородины под ноль:

  • Выбор времени. Лучшее время для обрезки — ранняя весна, до начала сокодвижения, или поздняя осень, когда кусты уже приготовились к зимнему покою.
  • Инструменты. Для обрезки понадобятся острые секаторы и садовые ножницы. Важно, чтобы инструменты были хорошо заточены, чтобы не повредить растения.
  • Техника обрезки. Срезайте все старые ветви на уровне земли, оставляя лишь самые молодые, крепкие побеги — их не должно остаться много, от трех до пяти. При этом старайтесь не повредить корни растения.
Полная обрезка смородины обновляет куст и существенно повышает урожайностьПолная обрезка смородины обновляет куст и существенно повышает урожайность
Полная обрезка смородины обновляет куст и существенно повышает урожайность. Фото: Изображение Midjourney
Сделайте срезы под углом, чтобы избежать застоя влаги и гниения. Обязательно используйте острые инструменты, чтобы не повредить растение, — советуют эксперты канала «Моя дача. Сад и огород».
  • Уход после обрезки. После обрезки рекомендуется обработать срезы садовым варом или специальным препаратом для защиты от вредителей и болезней.
  • Удобрение. Через несколько недель после обрезки хорошо подкармливать кусты органическими или комплексными удобрениями, чтобы поддержать их новый рост.

Обрезка кустов смородины под ноль — это эффективный способ обновления, который позволяет повысить урожайность, улучшить здоровье растения и его внешний вид. Правильное и своевременное выполнение этой процедуры не только восстановит жизненные силы вашего куста, но и обеспечит богатый урожай сладких и сочных ягод в будущем. Не бойтесь экспериментировать и заботиться о своих растениях — они обязательно отблагодарят вас щедрым урожаем!

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