Стирка с уксусом спасла мои белые вещи: лью вместе с порошком и о пятнах забыла

Posted 8 октября, 13:11
Published 8 октября, 13:11
Modified 8 октября, 13:13
Updated 8 октября, 13:13
Белый 9-процентный уксус помогает смягчить жесткую воду и таким образом усиливает действие моющих средств. Также он обладает дезодорирующими свойствами и способен устранить неприятные запахи — например, от одежды, которую долго хранили, или от спортивной формы.
Если ваши белые вещи потеряли яркость и стали серыми, уксус поможет вернуть им свежесть и сделать цвета более насыщенными. Кроме того, регулярное использование уксуса помогает предотвратить образование накипи в стиральной машине, что может значительно продлить срок ее службы. Ну, а еще очень хорошо справляется с некоторыми видами пятен — желтые следы от пота или дезодоранта отстирываются полностью.
Как же можно использовать уксус в стирке?
Добавляя уксус во время стирки, вы можете избавиться от загрязнений на полотенцах. Наполните стиральную машину горячей водой (для полотенец темного цвета используйте теплую воду). Добавьте 2 стакана дистиллированного белого уксуса и выполните полный цикл. Повторите полный цикл с моющим средством, — делятся лайфхаком эксперты портала thespruce.com.
При использовании уксуса при стирки важно соблюдать несколько правил. Так, уксус не следует использовать одновременно с отбеливателями, так как это может безнадежно испортить ткань. Используйте только белый уксус — он не содержит добавок, которые могут повредить вещи и изменить их цвет.
Уксус лучше не использовать для стирки деликатных тканей. Прежде чем применять его на новой одежде, проведите тест на небольшом участке.
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