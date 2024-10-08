Стирка с уксусом спасла мои белые вещи: лью вместе с порошком и о пятнах забыла

Если ваши белые вещи потеряли яркость и стали серыми, уксус поможет вернуть им свежесть и сделать цвета более насыщенными. Кроме того, регулярное использование уксуса помогает предотвратить образование накипи в стиральной машине, что может значительно продлить срок ее службы. Ну, а еще очень хорошо справляется с некоторыми видами пятен — желтые следы от пота или дезодоранта отстирываются полностью.