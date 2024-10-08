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Posted 8 октября, 13:11

Published 8 октября, 13:11

Modified 8 октября, 13:13

Updated 8 октября, 13:13

Стирка с уксусом спасла мои белые вещи: лью вместе с порошком и о пятнах забыла

Стирка с уксусом спасла мои белые вещи: лью вместе с порошком и о пятнах забыла

8 октября 2024, 13:11
Фото: Photo by engin akyurt on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Уксус можно использовать не только в кулинарии, но и в быту, особенно при стирке в стиральной машине. Даже если вам по карману дорогие моющие средства, уксус может существенно улучшить качество стирки и продлить срок службы вашей техники.

Белый 9-процентный уксус помогает смягчить жесткую воду и таким образом усиливает действие моющих средств. Также он обладает дезодорирующими свойствами и способен устранить неприятные запахи — например, от одежды, которую долго хранили, или от спортивной формы.

Если ваши белые вещи потеряли яркость и стали серыми, уксус поможет вернуть им свежесть и сделать цвета более насыщенными. Кроме того, регулярное использование уксуса помогает предотвратить образование накипи в стиральной машине, что может значительно продлить срок ее службы. Ну, а еще очень хорошо справляется с некоторыми видами пятен — желтые следы от пота или дезодоранта отстирываются полностью.

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Как же можно использовать уксус в стирке?

  • Добавляем в отсек для кондиционера. Обычно уксус добавляют в отсек для кондиционера. Для этого достаточно налить ½-1 стакан уксуса в отсек во время основного цикла стирки. Он смягчит ткань и устранит неприятные запахи.
Добавляя уксус во время стирки, вы можете избавиться от загрязнений на полотенцах. Наполните стиральную машину горячей водой (для полотенец темного цвета используйте теплую воду). Добавьте 2 стакана дистиллированного белого уксуса и выполните полный цикл. Повторите полный цикл с моющим средством, — делятся лайфхаком эксперты портала thespruce.com.
Полотенца после стирки с уксусом станут мягкими, пушистыми и не будут пахнутьПолотенца после стирки с уксусом станут мягкими, пушистыми и не будут пахнуть
Полотенца после стирки с уксусом станут мягкими, пушистыми и не будут пахнуть. Фото: 1MI
  • Замачиваем с уксусом. Если есть необходимость в предварительной обработке особо загрязненных участков, можно замочить вещи в растворе уксуса и воды (1:1) на 30-60 минут перед стиркой.
  • Чистим стиральную машину с помощью уксуса. Для поддержания чистоты стиральной машины рекомендуется запускать пустой цикл стирки с добавлением уксуса раз в месяц. Это поможет удалить накипь и освежить внутри машины.

При использовании уксуса при стирки важно соблюдать несколько правил. Так, уксус не следует использовать одновременно с отбеливателями, так как это может безнадежно испортить ткань. Используйте только белый уксус — он не содержит добавок, которые могут повредить вещи и изменить их цвет.

Уксус лучше не использовать для стирки деликатных тканей. Прежде чем применять его на новой одежде, проведите тест на небольшом участке.

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