Стройкомпания в Асбесте вернула клиентке 247 тысяч за несделанную работу

Posted 8 октября, 10:21
Published 8 октября, 10:21
Modified 8 октября, 10:23
Updated 8 октября, 10:23
Некоторое время назад горожанка заключила контракт с компанией на изготовление сруба бани. Цена данных работ составила 161 тысячу рублей. 50% от нее она отдала в качестве аванса, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В обозначенный срок работа не была готова. Женщина неоднократно обращалась к рабочим, однако изменений не было. Она обратилась в консультационный пункт. Ей оказали помощь в написании иска, в котором было требование расторгнуть контракт и вернуть деньги.
Суд взыскал с фирмы аванс, неустойку, моральный вред и штраф. Общая сумма составила 247 тысяч.
Напомним, женщина в Свердловской области отсудила у больницы более 39 тысяч рублей из-за аварии со шлагбаумом.