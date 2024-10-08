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Posted 8 октября, 10:21

Published 8 октября, 10:21

Modified 8 октября, 10:23

Updated 8 октября, 10:23

Стройкомпания в Асбесте вернула клиентке 247 тысяч за несделанную работу

Стройкомпания в Асбесте вернула клиентке 247 тысяч за несделанную работу

8 октября 2024, 10:21
Фото: 1MI
В Асбесте строительной компании пришлось вернуть деньги местной жительнице за работу, которая не была выполнена.

Некоторое время назад горожанка заключила контракт с компанией на изготовление сруба бани. Цена данных работ составила 161 тысячу рублей. 50% от нее она отдала в качестве аванса, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В обозначенный срок работа не была готова. Женщина неоднократно обращалась к рабочим, однако изменений не было. Она обратилась в консультационный пункт. Ей оказали помощь в написании иска, в котором было требование расторгнуть контракт и вернуть деньги.

Суд взыскал с фирмы аванс, неустойку, моральный вред и штраф. Общая сумма составила 247 тысяч.

Напомним, женщина в Свердловской области отсудила у больницы более 39 тысяч рублей из-за аварии со шлагбаумом.

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