Свыше 75 тысяч свердловчан перевели свои домовладения с печного отопления на газовое

На заседании регионального штаба по газификации, которое по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, были подведены промежуточные итоги реализации проекта социальной газификации. Так, голубое топливо уже подведено к границам почти 47 тысяч участков. Из них 45 тысяч уже подключены к построенным газопроводам и получают экологичное и дешевое топливо для отопления и приготовления пищи.