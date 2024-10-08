Свыше 75 тысяч свердловчан перевели свои домовладения с печного отопления на газовое

Posted 8 октября, 06:00
Published 8 октября, 06:00
Modified 8 октября, 06:00
Updated 8 октября, 06:00
На заседании регионального штаба по газификации, которое по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, были подведены промежуточные итоги реализации проекта социальной газификации. Так, голубое топливо уже подведено к границам почти 47 тысяч участков. Из них 45 тысяч уже подключены к построенным газопроводам и получают экологичное и дешевое топливо для отопления и приготовления пищи.
Свердловская область входит в ТОП-5 регионов, где активнее всего реализуется президентская программа социальной газификации. Это зависит не только от усилий органов власти и бизнеса в лице газораспределительных организаций, но и от самих жителей, которые, видя преимущества использования голубого топлива, активно заключают договоры на подключение своих домов к газу, — пояснил Николай Смирнов.
Средний Урал лидирует и по ряду других показателей.
Так, мы находимся в тройке лидеров по созданию технической возможности для подключения. Кроме того, мы входим в первую пятерку по количеству исполненных договоров до границ земельных участков и количеству домовладений, где уже пущен газ, — говорил ранее Евгений Куйвашев.
С момента начала реализации программы на Среднем Урале построено более 2,2 тысячи километров газовых сетей, что позволило создать техническую возможность для подключения почти 84,3 тысячи жилых домов. Кроме того, заключено почти 70,9 тысячи договоров и строится еще более 1,3 тысячи километров газовых сетей, а также проектируется более 1,8 тысячи километров сетей.
Особое внимание министерства уделяется и вопросу выполнения работ по газификации жилых домов в СНТ. От членов садовых товариществ уже поступило свыше 2,9 тысяч заявок и заключено почти 1,5 тысячи договоров. До границ 332 участков проложены газопроводы, и 132 дома подключены к ним. Запрос на заключение договора можно подать на федеральном портале connectgas.ru, на портале Госуслуг, а также в офисах газораспределительных организаций.
Ранее стало известно о выделении дополнительных средств на развитие программы социальной газификации в области в размере, превышающем 281 миллион рублей. Чуть более 53,3 миллионов рублей получит «Газпром газораспределение Екатеринбург», 90 миллионов рублей — «Газэкс» и 138,5 миллиона — «Газовые сети».
Новый транш будет направлен на социальную газификацию 46 уральских муниципалитетов. Очерёдность выполнения работ будет зависеть от количества поданных заявок на газификацию и процента подключения домов к ранее построенным газопроводам. Преимущества голубого топлива перед альтернативными источниками жители смогут оценить уже в следующем году, — рассказал Николай Смирнов.
Финансирование будет направлено на продолжение газификации частных домовладений в городах и сельских населенных пунктах в следующих муниципалитетах: Арамильский, Асбестовский, Артемовский, Артинский, Ачитский, Белоярский, Бисертский, Верхнесалдинский, Волчанский, Горноуральский, Ивдельский, Камышловский, Каменский, Каменск-Уральский, Качканарский, Кировградский, Кушвинский, Малышевский, Невьянский, Пышминский, Полевской, Режевской, Сысертский, Серовский, Талицкий городские округа.Помимо этого, деньги распределят между городскими округами Богданович, Верх-Нейвинский, Верхотурский, Верхняя Тура, Дегтярск, Карпинск, Красноуфимск, Красноуральск, Краснотурьинск, Нижняя Салда, Первоуральск, Ревда, Староуткинск и Сухой Лог. Догазификация продолжится в Камышловском и Нижнесергинском муниципальных районах, в муниципальных образованиях Алапаевское и в городе Алапаевск, в Красноуфимском округе и в Нижнем Тагиле.
Всего с 2021 года в Свердловской области построено свыше двух тысяч километров газовых сетей высокого, среднего и низкого давления. Мероприятия позволили создать техническую возможность для подключения к сетям более 82,3 тысячи объектов. Газопроводы подведены к 45 тысячам домовладений, из них уже подключены к газу более 23,7 тысячи домов.
Напомним, программа социальной догазификации предусматривает бесплатное подведение газопровода к границам земельных участков домохозяйств. Сети на территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачивает собственник. По решению губернатора Евгения Куйвашева на непосредственное подключение дома предоставляется субсидия из областного бюджета для нескольких категорий жителей. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей.