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Posted 8 октября, 10:53

Published 8 октября, 10:53

Modified 8 октября, 10:55

Updated 8 октября, 10:55

Театр в Свердловской области покажет спектакль «Перевал Дятлова»

Театр в Свердловской области покажет спектакль «Перевал Дятлова»

8 октября 2024, 10:53
Фото: 1MI
Серовский театр драмы имени Чехова выпустил анонс спектакля «Перевал Дятлова». Он посвящен группе туристов, которые загадочно погибли в горах.

Премьеру назначили на 18–19 октября. В описании к спектаклю отмечается, что у авторов не было цели разгадать тайну гибели группы туристов. Однако они попытаются рассказать о людях, проявивших стойкость в нечеловеческих условиях.

Напомним, девять туристов группы Игоря Дятлова погибли в 1959 году в окрестностях горы Холатчахль. На сегодняшний день специалисты все еще пытаются разгадать тайну смерти туристов. Выдвигаются самые разные версии. Сравнительно недавно памятник в честь группы появился около УрФУ.

#Ирина Кирилова
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