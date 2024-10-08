Театр в Свердловской области покажет спектакль «Перевал Дятлова»

Posted 8 октября, 10:53
Published 8 октября, 10:53
Modified 8 октября, 10:55
Updated 8 октября, 10:55
Премьеру назначили на 18–19 октября. В описании к спектаклю отмечается, что у авторов не было цели разгадать тайну гибели группы туристов. Однако они попытаются рассказать о людях, проявивших стойкость в нечеловеческих условиях.
Напомним, девять туристов группы Игоря Дятлова погибли в 1959 году в окрестностях горы Холатчахль. На сегодняшний день специалисты все еще пытаются разгадать тайну смерти туристов. Выдвигаются самые разные версии. Сравнительно недавно памятник в честь группы появился около УрФУ.