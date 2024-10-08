Транспортные проблемы в Тагиле, прилегшие сайты судов, джекпот в 10 млн и первый снег

В Нижнем Тагиле во вторник, 8 октября, выпал первый снег. Редкими кадрами в соцсетях поделился один из жителей. Однако в целом в Свердловской области начало октября выдалось очень мягким и комфортным, а сегодняшний день даже побил температурный рекорд по теплу 68-летней давности.