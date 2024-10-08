Транспортные проблемы в Тагиле, прилегшие сайты судов, джекпот в 10 млн и первый снег

Posted 8 октября, 17:30
Published 8 октября, 17:30
Modified 8 октября, 17:32
Updated 8 октября, 17:32
Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на перебои в работе общественного транспорта. Автобусы по-прежнему нередко нарушают расписание, а салоны битком забиты пассажирами. Надежды на транспортную реформу и появление муниципальных маршрутов оправдались лишь частично. Например, водители заявляют, что им урезают зарплату.
В Тагиле под угрозой закрытия оказались спортивные секции и военно-патриотический клуб, которые работали под кураторством благотворительного фонда «Первый». Его директор заявил о закрытии самого фонда, назвав это решение «непростым». Одной из главных причин стали большие долги за коммунальные услуги.
В Свердловской области зафиксирован масштабный сбой в работе сайтов судов разных уровней. Проблемы наблюдаются и в Нижнем Тагиле. О причинах ничего не сообщается, а гражданам пока предложили действовать по старинке и узнавать информацию о движении дел по телефону.
Житель Свердловской области сорвал большой куш в лотерею «Рапидо». Купив билет за 700 рублей, он выиграл 10 миллионов. Счастливчику удалось угадать числа в верхней строке и одно из числе в нижней. Однако пока победитель за своими деньгами не обращался — его ищут организаторы.
В Нижнем Тагиле во вторник, 8 октября, выпал первый снег. Редкими кадрами в соцсетях поделился один из жителей. Однако в целом в Свердловской области начало октября выдалось очень мягким и комфортным, а сегодняшний день даже побил температурный рекорд по теплу 68-летней давности.