tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 17:30

Published 8 октября, 17:30

Modified 8 октября, 17:32

Updated 8 октября, 17:32

Транспортные проблемы в Тагиле, прилегшие сайты судов, джекпот в 10 млн и первый снег

Транспортные проблемы в Тагиле, прилегшие сайты судов, джекпот в 10 млн и первый снег

8 октября 2024, 17:30
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Общественный транспорт в Тагиле работает с перебоями из-за низких зарплат и кадрового голода. В городе закрывают известный военно-патриотический клуб. Сайты свердловских судов не работают из-за непонятного сбоя. Неизвестный счастливчик выиграл в лотерею 10 млн рублей. В Тагиле выпал первый снег.

Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на перебои в работе общественного транспорта. Автобусы по-прежнему нередко нарушают расписание, а салоны битком забиты пассажирами. Надежды на транспортную реформу и появление муниципальных маршрутов оправдались лишь частично. Например, водители заявляют, что им урезают зарплату.

Нехватка водителей и низкая зарплата: как в Тагиле работает общественный транспорт
Узнать подробнее

В Тагиле под угрозой закрытия оказались спортивные секции и военно-патриотический клуб, которые работали под кураторством благотворительного фонда «Первый». Его директор заявил о закрытии самого фонда, назвав это решение «непростым». Одной из главных причин стали большие долги за коммунальные услуги.

Патриотизм и победы под угрозой: директор ВПК в Нижнем Тагиле объявил о закрытии
Узнать подробнее

В Свердловской области зафиксирован масштабный сбой в работе сайтов судов разных уровней. Проблемы наблюдаются и в Нижнем Тагиле. О причинах ничего не сообщается, а гражданам пока предложили действовать по старинке и узнавать информацию о движении дел по телефону.

В Свердловской области из-за сбоя перестали работать сайты судов
Узнать подробнее

Житель Свердловской области сорвал большой куш в лотерею «Рапидо». Купив билет за 700 рублей, он выиграл 10 миллионов. Счастливчику удалось угадать числа в верхней строке и одно из числе в нижней. Однако пока победитель за своими деньгами не обращался — его ищут организаторы.

В Свердловской области ищут выигравшего 10 миллионов в лотерее
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле во вторник, 8 октября, выпал первый снег. Редкими кадрами в соцсетях поделился один из жителей. Однако в целом в Свердловской области начало октября выдалось очень мягким и комфортным, а сегодняшний день даже побил температурный рекорд по теплу 68-летней давности.

В Нижнем Тагиле выпал первый снег
Узнать подробнее
Читайте также:
Ремонт в тагильской школе, драка с нокаутом, свадьба в воздухе и бабье летоОскверненный заказник, суд с ФСИН, избиение мальчика в Тагиле, пожар на свалке и снегКарантин в тагильских школах, исчезнувшие лекарства, плаксивые преступники и снегопад
#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Снег#Погода#Закрытие#Сбой#Зарплаты#Кадры#Общественный транспорт#Благотворительный фонд#Лотерея#Выигрыш#Военно-патриотическое воспитание#Сайты#Екатеринбург#Суды
Подпишитесь