Цены на квартиры в ипотеку в РФ снова вырастут

Комиссия в среднем будет составлять более 300 тысяч рублей при средней стоимости жилья за два-три миллиона рублей. Отказ от льготного ипотечного кредита привел к стагнации на рынке жилья. Так, в начале осени 2024 года было выдано на 67 процентов меньше ипотек в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. При этом выдачи в целом составили 365 миллиардов рублей. Если применить новые комиссии, то в минувшем месяце доход банков был бы более 11 миллиардов или более 113 миллиардов.