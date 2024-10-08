Цены на квартиры в ипотеку в РФ снова вырастут

Posted 8 октября, 09:05
Published 8 октября, 09:05
Modified 8 октября, 09:07
Updated 8 октября, 09:07
В конце прошлого года «Сбер» установил комиссии для компаний-застройщиков от 7,5 до 11,5 процентов от суммы займа при реализации жилья по льготной ипотеке. Это объяснялось тем, что ЦБ выделяет мало субсидий на льготную ипотеку. Теперь «Сбер», как и другие крупные российские банки, ввел комиссию при покупке квартир по обычным программам ипотеки, пишут «Новые известия».
При этом банкам такая ситуация не нравится, так как они привыкли к доходам с рекордными показателями. Так, по предположениям ЦБ, чистая прибыль банков должна составить по результатам года от 3,3 до 3,8 триллионов рублей. А «Сбер» по результатам 8 месяцев в 2024 году заработал один триллион рублей, это более, чем на пять процентов больше показателей в 2023 году.
Комиссия в среднем будет составлять более 300 тысяч рублей при средней стоимости жилья за два-три миллиона рублей. Отказ от льготного ипотечного кредита привел к стагнации на рынке жилья. Так, в начале осени 2024 года было выдано на 67 процентов меньше ипотек в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. При этом выдачи в целом составили 365 миллиардов рублей. Если применить новые комиссии, то в минувшем месяце доход банков был бы более 11 миллиардов или более 113 миллиардов.
Эксперты считают, что данные изменения приведут к очередному подорожанию недвижимости. В стране снижение спроса не повлияет на снижение стоимости, учитывая, что ставка в среднем составляет чуть более 21 процента. По мнению главы по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустама Азизова, квартиры в новостройках станут дороже на 10 процентов. Людям в качестве альтернативы можно рассмотреть покупку вторичного жилья или загородного дома.
Однако на вторичку цены тоже растут. Так, в Челябинске стоимость квадратного метра в прошлом месяце увеличилась на 0,2 процента.