У обвиняемого в домогательствах к детям жителя Екатеринбурга нашли секс-игрушки

Posted 8 октября, 05:40
Published 8 октября, 05:40
Modified 8 октября, 05:42
Updated 8 октября, 05:42
Мужчина с 2019 года приставал к детям своей сожительницы и заставлял их смотреть видео для взрослых, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
После заявления мамы 3-х детей в полицию, в квартире подозреваемого прошли обыски. Сотрудники полиции обнаружили в квартире видео 18+ и игрушки для интимных утех.
В следственном комитете ситуацию не комментировали.
Ранее в Екатеринбурге жители многоэтажки задержали неадеквата пристававшего к детям.