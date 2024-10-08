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Posted 8 октября, 05:40

Published 8 октября, 05:40

Modified 8 октября, 05:42

Updated 8 октября, 05:42

У обвиняемого в домогательствах к детям жителя Екатеринбурга нашли секс-игрушки

У обвиняемого в домогательствах к детям жителя Екатеринбурга нашли секс-игрушки

8 октября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney
У жителя Екатеринбурга, обвиняемого в домогательствах к 3 детям, нашли секс-игрушки.

Мужчина с 2019 года приставал к детям своей сожительницы и заставлял их смотреть видео для взрослых, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

После заявления мамы 3-х детей в полицию, в квартире подозреваемого прошли обыски. Сотрудники полиции обнаружили в квартире видео 18+ и игрушки для интимных утех.

В следственном комитете ситуацию не комментировали.

Ранее в Екатеринбурге жители многоэтажки задержали неадеквата пристававшего к детям.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#18+#Екатеринбург#Инцидент
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