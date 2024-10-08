Учителей в Екатеринбурге обязали посещать семьи учеников

Posted 8 октября, 10:55
Published 8 октября, 10:55
Modified 8 октября, 10:57
Updated 8 октября, 10:57
У учителей с собой есть анкеты, в которых они обязаны указать, есть ли у учащегося свой учебный угол дома, книги, спортинвентарь. Также описывается отношение родителей к воспитанию и обучению детей, наказывают ли его за плохую успеваемость, пишет ЕАН.
Кроме того, педагоги должны выяснить, случаются ли дома ссоры и помогают ли дети с бытовыми делами. Также важным пунктом является наличие у ребенка компьютера или ноутбука.
По словам директора одной из школ, такие проверки начались после случая, когда мать задушила троих своих детей.
Напомним, с 30 сентября до 3 октября 2024 года в Нижнем Тагиле проводился опрос среди местных жителей, во время которого горожане назвали своих любимых учителей.