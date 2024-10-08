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Posted 8 октября, 10:55

Published 8 октября, 10:55

Modified 8 октября, 10:57

Updated 8 октября, 10:57

Учителей в Екатеринбурге обязали посещать семьи учеников

Учителей в Екатеринбурге обязали посещать семьи учеников

8 октября 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге школьных учителей обязали ходить с инспекцией по домам учеников.

У учителей с собой есть анкеты, в которых они обязаны указать, есть ли у учащегося свой учебный угол дома, книги, спортинвентарь. Также описывается отношение родителей к воспитанию и обучению детей, наказывают ли его за плохую успеваемость, пишет ЕАН.

Кроме того, педагоги должны выяснить, случаются ли дома ссоры и помогают ли дети с бытовыми делами. Также важным пунктом является наличие у ребенка компьютера или ноутбука.

По словам директора одной из школ, такие проверки начались после случая, когда мать задушила троих своих детей.

Напомним, с 30 сентября до 3 октября 2024 года в Нижнем Тагиле проводился опрос среди местных жителей, во время которого горожане назвали своих любимых учителей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Дети#Учителя#Школа#Родители#Инспекция#Анкета#Екатеринбург
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