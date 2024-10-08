Учителей в Екатеринбурге обязали посещать семьи учеников

У учителей с собой есть анкеты, в которых они обязаны указать, есть ли у учащегося свой учебный угол дома, книги, спортинвентарь. Также описывается отношение родителей к воспитанию и обучению детей, наказывают ли его за плохую успеваемость, пишет ЕАН.