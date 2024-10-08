В Екатеринбург с Камчатки привезут годовалого медвежонка-сироту

Posted 8 октября, 08:10
Published 8 октября, 08:10
Modified 8 октября, 08:12
Updated 8 октября, 08:12
Кадры в осиротевшим медвежонком, который сидит около погибшей мамы распространились в сети интернет, пишет «Масс Медиа Камчатка».
После появления информации о том, что в Елизовском зоопарке на Камчатке не смогут взять маленького сироту, так как нет возможности для его содержания, екатеринбургские волонтеры из центра спасения животных «Альфа» выразили желание приютить малыша.
Сейчас группа волонтеров занимается поиском маленького косолапого, так как он ушел от тела мамы. После его обнаружения будут находить способ доставки в Екатеринбург.
Ранее в Березовском заметили гуляющую по дороге ондатру.