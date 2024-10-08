В ХМАО назвали дату, когда с улиц исчезнут электросамокаты

В городах региона уже начали исчезать электросамокаты. Полностью транспорт будет убран через две недели. Об этом журналистам сообщил директор одной из фирм по прокату средств индивидуальной мобильности Сергей Скиндер.

По его словам, закрытие сезона электросамокатов и электровелосипедов уже стартовало. Ежедневно с улиц округа убирают порядка 150 единиц транспорта, пишет uralpolit.ru. «Думаем, что через две недели мы вывезем уже все самокаты и велики», — цитирует издание Скиндера. На время зимнего периода транспорт убирают в специальный цех. В соседнем округе, ЯНАО, закрытие сезона уже закончилось. УралПолитRu отмечает, что распространение средств индивидуальной мобильности вызвало много споров: некоторые югорчане выступают против проката самокатов и призывают его запретить, а другие, наоборот, недовольны их исчезновением с наступлением холодов.