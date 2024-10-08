В ХМАО назвали дату, когда с улиц исчезнут электросамокаты

Posted 8 октября, 06:33
Published 8 октября, 06:33
Modified 9 октября, 06:34
Updated 9 октября, 06:34
По его словам, закрытие сезона электросамокатов и электровелосипедов уже стартовало. Ежедневно с улиц округа убирают порядка 150 единиц транспорта, пишет uralpolit.ru.
«Думаем, что через две недели мы вывезем уже все самокаты и велики», — цитирует издание Скиндера.
На время зимнего периода транспорт убирают в специальный цех. В соседнем округе, ЯНАО, закрытие сезона уже закончилось.
УралПолитRu отмечает, что распространение средств индивидуальной мобильности вызвало много споров: некоторые югорчане выступают против проката самокатов и призывают его запретить, а другие, наоборот, недовольны их исчезновением с наступлением холодов.