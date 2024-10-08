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Posted 8 октября, 08:50

Published 8 октября, 08:50

Modified 8 октября, 09:38

Updated 8 октября, 09:38

В Нижнем Тагиле подростки пытались задушить кошку

В Нижнем Тагиле подростки пытались задушить кошку

8 октября 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле 2 садиста пытались убить кошку. Инцидент произошел 8 октября на улице Грибоедова, в районе дома №7.

Два мальчика подросткового возраста, приблизительно 14-16 лет, пытались убить животное неподалеку от заправки. Об этом сообщается на странице соцсети Вконтакте «Тагил без ям».

В сообщении также говорится, что «сегодня садисты придут домой с разбитым носом». Родителей хулиганов призывают воздействовать на детей и проследить за их психическим состоянием.

Напомним, истощенного сфинкса выхаживают в Центре реабилитации животных Екатеринбурга.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Животные#Издевательства#18+#Екатеринбург#Инцидент
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