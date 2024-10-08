В Нижнем Тагиле подростки пытались задушить кошку

Posted 8 октября, 08:50
Published 8 октября, 08:50
Modified 8 октября, 09:38
Updated 8 октября, 09:38
Два мальчика подросткового возраста, приблизительно 14-16 лет, пытались убить животное неподалеку от заправки. Об этом сообщается на странице соцсети Вконтакте «Тагил без ям».
В сообщении также говорится, что «сегодня садисты придут домой с разбитым носом». Родителей хулиганов призывают воздействовать на детей и проследить за их психическим состоянием.
Напомним, истощенного сфинкса выхаживают в Центре реабилитации животных Екатеринбурга.