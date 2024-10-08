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Posted 8 октября, 06:26

Published 8 октября, 06:26

Modified 8 октября, 06:59

Updated 8 октября, 06:59

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим под Авдеевкой штурмовиком

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим под Авдеевкой штурмовиком

8 октября 2024, 06:26
Фото: «Реквием»
Штурмовик Вадим Бутович из Нижнего Тагила погиб в возрасте 29 лет при выполнении боевого задания под Авдеевкой.

Вадим принимал участие в спецоперации ровно год, с мая 2023 года. 29 мая этого года он погиб в бою.

До СВО он работал на ЕВРАЗ НТМК, а позднее в инжиниринговом центре.

Во время срочной службы в мотострелковых войсках его наградили медалью Минобороны «За возвращение Крыма».

У Вадима осталась супруга и двое несовершеннолетних детей.

Вдова погибшего поделилась, что для нее он остался живой в ее детях. Он достойно жил и достойно ушел, став примером для тысяч людей, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Прощание с героем состоится 9 октября в 12:30 в «Реквием».

Ранее в Нижнем Тагиле простились со стрелком СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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