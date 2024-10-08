В Нижнем Тагиле простятся с погибшим под Авдеевкой штурмовиком

Posted 8 октября, 06:26
Published 8 октября, 06:26
Modified 8 октября, 06:59
Updated 8 октября, 06:59
Вадим принимал участие в спецоперации ровно год, с мая 2023 года. 29 мая этого года он погиб в бою.
До СВО он работал на ЕВРАЗ НТМК, а позднее в инжиниринговом центре.
Во время срочной службы в мотострелковых войсках его наградили медалью Минобороны «За возвращение Крыма».
У Вадима осталась супруга и двое несовершеннолетних детей.
Вдова погибшего поделилась, что для нее он остался живой в ее детях. Он достойно жил и достойно ушел, став примером для тысяч людей, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
Прощание с героем состоится 9 октября в 12:30 в «Реквием».
Ранее в Нижнем Тагиле простились со стрелком СВО.