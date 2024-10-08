В Нижнем Тагиле выпал первый снег

Posted 8 октября, 03:24
Published 8 октября, 03:24
Modified 8 октября, 03:26
Updated 8 октября, 03:26
Тагильчанин поделился увиденным первым снегом в городе в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области температура воздуха в среднем будет выше нормы на 1-1,5 градуса, при этом она будет уже ниже +10 градусов. В конце месяца по всей области прогнозируется выпадение первого снега.
В целом грядущая зима в регионе ожидается теплой. Так, по предположению синоптиков, средняя температура в декабре будет на уровне -11… -14 градусов.