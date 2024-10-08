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Posted 8 октября, 03:24

Published 8 октября, 03:24

Modified 8 октября, 03:26

Updated 8 октября, 03:26

В Нижнем Тагиле выпал первый снег

В Нижнем Тагиле выпал первый снег

8 октября 2024, 03:24
Фото: Изображение Midjourney
Житель Нижнего Тагила рассказал о первом снеге, который выпал в городе 8 октября 2024 года.

Тагильчанин поделился увиденным первым снегом в городе в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области температура воздуха в среднем будет выше нормы на 1-1,5 градуса, при этом она будет уже ниже +10 градусов. В конце месяца по всей области прогнозируется выпадение первого снега.

В целом грядущая зима в регионе ожидается теплой. Так, по предположению синоптиков, средняя температура в декабре будет на уровне -11… -14 градусов.

Теплая погода придет в Свердловскую область
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Город#Снег#Осадки#Погода#Снегопад#Окружающая среда#Природа#Осень#Екатеринбург
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