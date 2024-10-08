В прачечных пуховики стирают только так: попробовать можно и дома — будет как новый

Внимательно читайте рекомендации по уходу на ярлыке вашего пуховика. Некоторые модели могут иметь специфические рекомендации. Освободите карманы от мелких предметов, таких как ключи, бумажки и т. д. Застегните все молнии, кнопки и липучки, чтобы избежать повреждений ткани во время стирки. Если на пуховике есть элементы декора, стразы и другие элементы, то подумайте о профессиональной чистке, так как стирка в машине может серьезно их повредить. Застирайте грязные места на рукавах и воротнике с помощью теплого мыльного раствора и щетки, а затем промойте эти места чистой теплой водой.