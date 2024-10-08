В прачечных пуховики стирают только так: попробовать можно и дома — будет как новый

Posted 8 октября, 16:37
Published 8 октября, 16:37
Modified 8 октября, 16:39
Updated 8 октября, 16:39
Внимательно читайте рекомендации по уходу на ярлыке вашего пуховика. Некоторые модели могут иметь специфические рекомендации. Освободите карманы от мелких предметов, таких как ключи, бумажки и т. д. Застегните все молнии, кнопки и липучки, чтобы избежать повреждений ткани во время стирки. Если на пуховике есть элементы декора, стразы и другие элементы, то подумайте о профессиональной чистке, так как стирка в машине может серьезно их повредить. Застирайте грязные места на рукавах и воротнике с помощью теплого мыльного раствора и щетки, а затем промойте эти места чистой теплой водой.
Для стирки пуховика нужно выбрать деликатный режим, а температура должна быть не выше 30-40 градусов. Ни в коем случае не отжимайте верхнюю одежду на максимальных оборотах: ткань может порваться, а наполнитель собьется в один большой ком. Для стирки изделий с наполнителем из пуха или синтепона лучше использовать капсулы или жидкие гели, так как порошки оставляют разводы и пятна.
Обязательно положите в барабане специальные мячики для стирки — многие используют обычные теннисные мячики. Они будут поддерживать объем наполнителя во время стирки и предотвратят его скатывание.
Количество шариков зависит от размера пуховика. Чем вещь объемнее, тем больше их понадобится. Обычно хватает от 4 до 8 штук, — пишут эксперты портала ixbt.com.
Не перегружайте машину — стирка одного пуховика одновременно с другими вещами может привести к тому, что верхняя одежда не отстирается, а средство для стирки невозможно будет выполоскать.
Аккуратно отожмите пуховик, но не скручивайте. Развесьте его в хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Если есть возможность, используйте сушильную машину на низкой температуре с добавлением мячиков для стирки. Это поможет сохранить форму и избежать скатывания наполнителя. Периодически встряхивайте пуховик во время сушки, чтобы равномерно распределить наполнитель. Расправляйте его руками, чтобы он быстрее просыхал.
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