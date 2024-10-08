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Posted 8 октября, 16:37

Published 8 октября, 16:37

Modified 8 октября, 16:39

Updated 8 октября, 16:39

В прачечных пуховики стирают только так: попробовать можно и дома — будет как новый

В прачечных пуховики стирают только так: попробовать можно и дома — будет как новый

8 октября 2024, 16:37
Фото: Photo by Anton Savinov on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Можно ли постирать пуховик в стиральной машине? Можно, отвечают профессионалы, однако важно соблюдать рекомендации, чтобы избежать появления пятен, разводов и скатывания наполнителя.

Как подготовить пуховик к стирке в машине

Внимательно читайте рекомендации по уходу на ярлыке вашего пуховика. Некоторые модели могут иметь специфические рекомендации. Освободите карманы от мелких предметов, таких как ключи, бумажки и т. д. Застегните все молнии, кнопки и липучки, чтобы избежать повреждений ткани во время стирки. Если на пуховике есть элементы декора, стразы и другие элементы, то подумайте о профессиональной чистке, так как стирка в машине может серьезно их повредить. Застирайте грязные места на рукавах и воротнике с помощью теплого мыльного раствора и щетки, а затем промойте эти места чистой теплой водой.

Можно ли постирать пуховик в стиральной машине: доводы за и против, полезные лайфхаки
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Выбираем правильный режим для стирки

Для стирки пуховика нужно выбрать деликатный режим, а температура должна быть не выше 30-40 градусов. Ни в коем случае не отжимайте верхнюю одежду на максимальных оборотах: ткань может порваться, а наполнитель собьется в один большой ком. Для стирки изделий с наполнителем из пуха или синтепона лучше использовать капсулы или жидкие гели, так как порошки оставляют разводы и пятна.

Как правильно загрузить пуховик в стиральную машину

Обязательно положите в барабане специальные мячики для стирки — многие используют обычные теннисные мячики. Они будут поддерживать объем наполнителя во время стирки и предотвратят его скатывание.

Количество шариков зависит от размера пуховика. Чем вещь объемнее, тем больше их понадобится. Обычно хватает от 4 до 8 штук, — пишут эксперты портала ixbt.com.

Не перегружайте машину — стирка одного пуховика одновременно с другими вещами может привести к тому, что верхняя одежда не отстирается, а средство для стирки невозможно будет выполоскать.

Во время стирки в машине пуховик впитывает большое количество воды, поэтому стирайте его отдельно от других вещейВо время стирки в машине пуховик впитывает большое количество воды, поэтому стирайте его отдельно от других вещей
Во время стирки в машине пуховик впитывает большое количество воды, поэтому стирайте его отдельно от других вещей. Фото: Изображение Midjourney

Сушим пуховик после стирки

Аккуратно отожмите пуховик, но не скручивайте. Развесьте его в хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Если есть возможность, используйте сушильную машину на низкой температуре с добавлением мячиков для стирки. Это поможет сохранить форму и избежать скатывания наполнителя. Периодически встряхивайте пуховик во время сушки, чтобы равномерно распределить наполнитель. Расправляйте его руками, чтобы он быстрее просыхал.

Ранее эксперты рассказали, зачем необходимо добавлять уксус при стирке в машине.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Окружающая среда#Пуховик#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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