В РЭО анонсировали запуск первых экопромышленных парков в 6 регионах уже в 2024 году

Выступая в рамках РЭФ-2024 на сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции», гендиректор ППК «РЭО» пообещал, что первые подобные объекты будут запущены в эксплуатацию уже в этом году. Это шесть парков по окружному принципу: Новосибирск, Ставрополь, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Челябинск. При этом стоит учитывать, что поступательная позиция правительства была связана в том числе с внедрением для данных проектов определенных мер поддержки. Как сообщает 56orb.ru, ранее финансированием были обеспечены только проекты ТКО, а теперь почти такие же меры поддержки действуют и для полного перечня переработки вторичных ресурсов, включая промышленные и строительные.