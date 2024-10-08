В РЭО анонсировали запуск первых экопромышленных парков в 6 регионах уже в 2024 году

Posted 8 октября, 15:43
Published 8 октября, 15:43
Modified 8 октября, 15:43
Updated 8 октября, 15:43
Выступая в рамках РЭФ-2024 на сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции», гендиректор ППК «РЭО» пообещал, что первые подобные объекты будут запущены в эксплуатацию уже в этом году. Это шесть парков по окружному принципу: Новосибирск, Ставрополь, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Челябинск. При этом стоит учитывать, что поступательная позиция правительства была связана в том числе с внедрением для данных проектов определенных мер поддержки. Как сообщает 56orb.ru, ранее финансированием были обеспечены только проекты ТКО, а теперь почти такие же меры поддержки действуют и для полного перечня переработки вторичных ресурсов, включая промышленные и строительные.
Экопромышленные парки — это, по сути, специально оборудованные территории для глубокой переработки вторичных ресурсов и выпуска товаров продукции из вторсырья. Они появляются в регионах в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Гендиректор ППК «РЭО» упомянул, что в конце 2022 года Российский экологический оператор ввел такую меру поддержки, как зеленые облигации, что обеспечило отрасли обращения с отходами дополнительные возможности. Денис Буцаев обратился с благодарностью к банкам, активно поддерживающим ППК «РЭО» в размещении облигаций.
«Размещая облигации публично-правовой компании, мы получаем объемы финансирования, десятикратно превышающие те деньги, которые заложены в бюджете. А бюджетные деньги мы тратим только на субсидирование процентной ставки», — подчеркнул он.
Подобная стабильность финансовой модели помогает инвесторам детально и объективно рассчитывать масштабы инвестирования, реализуя современные технологические проекты даже в сложных условиях.
Буцаев указывает, что инициативы, связанные с вторичными ресурсами, влекут за собой сырьевой передел. В таких фракциях, как пластик, стекло, бумага, вторсырье способно серьезно конкурировать с оригинальными видами сырья. Классические игроки рынка уже приступили к деятельности по поддержке возможностей применения вторсырья.
«Мы видим, что технологически многие компании предусматривают в своих производственных решениях возможность использования вторсырья, помогая таким образом решению отраслевых задач по внедрению вторсырья в определенных процентных соотношениях в производство новой продукции», — охарактеризовал происходящие в отрасли изменения гендиректор РЭО.