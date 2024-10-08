В Свердловской области ищут выигравшего 10 миллионов в лотерее

Posted 8 октября, 09:49
Published 8 октября, 09:49
Modified 8 октября, 09:51
Updated 8 октября, 09:51
6 октября прошел очередной розыгрыш лотереи «Рапидо». В тот день разыгрывали 10 млн рублей.
По итогам победителем оказался свердловчанин, — сообщает пресс-служба организаторов лотереи. Он смог угадать выигрышную комбинацию чисел в верхней строке и одно число в нижней.
На сегодняшний день про победителя известно только то, что он купил билет через приложение в смартфоне. Стоимость билета составила 700 рублей.
Ранее свердловчанин выиграл в лотерею 44 млн. Билет он купил за 300 рублей. Розыгрыш проводился 18 июля. Однако забрать средства он так и не пришел.