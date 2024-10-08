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Posted 8 октября, 09:49

Published 8 октября, 09:49

Modified 8 октября, 09:51

Updated 8 октября, 09:51

В Свердловской области ищут выигравшего 10 миллионов в лотерее

В Свердловской области ищут выигравшего 10 миллионов в лотерее

8 октября 2024, 09:49
Фото: 1MI
Свердловчанин выиграл в лотерею огромную сумму денег.

6 октября прошел очередной розыгрыш лотереи «Рапидо». В тот день разыгрывали 10 млн рублей.

По итогам победителем оказался свердловчанин, — сообщает пресс-служба организаторов лотереи. Он смог угадать выигрышную комбинацию чисел в верхней строке и одно число в нижней.

На сегодняшний день про победителя известно только то, что он купил билет через приложение в смартфоне. Стоимость билета составила 700 рублей.

Ранее свердловчанин выиграл в лотерею 44 млн. Билет он купил за 300 рублей. Розыгрыш проводился 18 июля. Однако забрать средства он так и не пришел.

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