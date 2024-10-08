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Posted 8 октября, 12:37

Published 8 октября, 12:37

Modified 8 октября, 12:39

Updated 8 октября, 12:39

В Свердловской области из-за сбоя перестали работать сайты судов

В Свердловской области из-за сбоя перестали работать сайты судов

8 октября 2024, 12:37
Фото: 1MI
В Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, перестали работать сайты судов различных инстанций. Сроки исправления неполадок пока не определены.

Например, в соцсетях Свердловского областного суда просят извинения за доставленные неудобства. А по всем вопросам относительно информации о движении дел советуют обращаться по телефонам, указанным в telegram-канале.

Так, можно позвонить в приемную граждан, канцелярию по уголовным, гражданским и административным делам, кадровым вопросам. Такая же ситуация происходит и в Арбитражном суде Свердловской области.

В Нижнем Тагиле тоже не работают сайты судов Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевкого районов. Из соцсетей можно узнать, что неполадки наблюдаются уже второй день, начиная с 7 октября. Также нельзя обратиться ни на электронную почту, ни через Госуслуги.

Подача документов осуществляется непосредственно в суд — в окно приема документов, либо почтовой связью, а также непосредственно в составы судей, рассматривающих дела. Сроки восстановления работы сервисов пока не определены, — выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в начале октября 2024 года в Свердловской области наблюдались сбои в Telegram.

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