В Свердловской области из-за сбоя перестали работать сайты судов

Posted 8 октября, 12:37
Published 8 октября, 12:37
Modified 8 октября, 12:39
Updated 8 октября, 12:39
Например, в соцсетях Свердловского областного суда просят извинения за доставленные неудобства. А по всем вопросам относительно информации о движении дел советуют обращаться по телефонам, указанным в telegram-канале.
Так, можно позвонить в приемную граждан, канцелярию по уголовным, гражданским и административным делам, кадровым вопросам. Такая же ситуация происходит и в Арбитражном суде Свердловской области.
В Нижнем Тагиле тоже не работают сайты судов Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевкого районов. Из соцсетей можно узнать, что неполадки наблюдаются уже второй день, начиная с 7 октября. Также нельзя обратиться ни на электронную почту, ни через Госуслуги.
Подача документов осуществляется непосредственно в суд — в окно приема документов, либо почтовой связью, а также непосредственно в составы судей, рассматривающих дела. Сроки восстановления работы сервисов пока не определены, — выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в начале октября 2024 года в Свердловской области наблюдались сбои в Telegram.