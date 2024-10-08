В Свердловской области из-за сбоя перестали работать сайты судов

В Нижнем Тагиле тоже не работают сайты судов Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевкого районов. Из соцсетей можно узнать, что неполадки наблюдаются уже второй день, начиная с 7 октября. Также нельзя обратиться ни на электронную почту, ни через Госуслуги.