В Свердловской области мошенники добрались до счетов опекаемых детей

Posted 8 октября, 12:51
Published 8 октября, 12:51
Modified 8 октября, 12:53
Updated 8 октября, 12:53
Мошенники, выдавая себя за различных лиц, требуют от опекунов перевести деньги с номинального счета ребенка, на котором хранятся средства на его содержание, алименты или пенсии.
Важно помнить, что фактическим обладателем этих денег является ребенок, а не замещающий родитель. Перевод денег по требованию мошенников является ущербом имуществу ребенка, и замещающий родитель обязан возместить эту сумму полностью.
Свердловчанам, которые стали жертвами таких мошенников, надо обратиться с заявлением в полицию. Об этом сообщает КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил.
Ранее 21-летняя студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей.