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Posted 8 октября, 12:51

Published 8 октября, 12:51

Modified 8 октября, 12:53

Updated 8 октября, 12:53

В Свердловской области мошенники добрались до счетов опекаемых детей

В Свердловской области мошенники добрались до счетов опекаемых детей

8 октября 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области предупредили о случаях хищения денег с номинальных счетов несовершеннолетних, которые находятся под опекой.

Мошенники, выдавая себя за различных лиц, требуют от опекунов перевести деньги с номинального счета ребенка, на котором хранятся средства на его содержание, алименты или пенсии.

Важно помнить, что фактическим обладателем этих денег является ребенок, а не замещающий родитель. Перевод денег по требованию мошенников является ущербом имуществу ребенка, и замещающий родитель обязан возместить эту сумму полностью.

Свердловчанам, которые стали жертвами таких мошенников, надо обратиться с заявлением в полицию. Об этом сообщает КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил.

Ранее 21-летняя студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Мошенничество#Мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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