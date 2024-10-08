Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается вторую неделю

Posted 8 октября, 06:29
Published 8 октября, 06:29
Modified 8 октября, 06:31
Updated 8 октября, 06:31
В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что больше половины заболевших это дети. Преобладающим на данный момент является риновирус.
Выше среднего по области заболеваемость в Сысертском, Кировградском ТО и ЗАТО Свободном. В Роспотребнадзоре напомнили, что для того, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний нужно соблюдать правила безопасности — ходить в маске, чаще мыть руки и так далее.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за высокой заболеваемости на карантин были закрыты десятки классов в школах и групп в детских садах.