Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается вторую неделю

Выше среднего по области заболеваемость в Сысертском, Кировградском ТО и ЗАТО Свободном. В Роспотребнадзоре напомнили, что для того, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний нужно соблюдать правила безопасности — ходить в маске, чаще мыть руки и так далее.