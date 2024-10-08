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Posted 8 октября, 06:29

Published 8 октября, 06:29

Modified 8 октября, 06:31

Updated 8 октября, 06:31

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается вторую неделю

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается вторую неделю

8 октября 2024, 06:29
Фото: 1MI
За прошедшую неделю в Свердловской области выявлено 34,9 тысячи случаев ОРВИ. Этот показатель ниже того, что был на прошлой неделе. Еще неделей ранее Роспотребнадзор также отмечал снижение уровня заболеваемости.

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что больше половины заболевших это дети. Преобладающим на данный момент является риновирус.

Выше среднего по области заболеваемость в Сысертском, Кировградском ТО и ЗАТО Свободном. В Роспотребнадзоре напомнили, что для того, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний нужно соблюдать правила безопасности — ходить в маске, чаще мыть руки и так далее.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за высокой заболеваемости на карантин были закрыты десятки классов в школах и групп в детских садах.

В Екатеринбурге в два раза выросло количество закрытых на карантин школ
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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Екатеринбург
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