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Posted 8 октября, 03:15

Published 8 октября, 03:15

Modified 8 октября, 03:17

Updated 8 октября, 03:17

Житель Свердловской области поймал 11 щук за 3 часа

Житель Свердловской области поймал 11 щук за 3 часа

8 октября 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney
Рыбак в Свердловской области выловил из водоема 11 щук за три часа 7 октября 2024 года.

По словам свердловчанина, рыбалка в этот раз получилась очень короткой. Он отплыл от берега на моторной лодке в девять часов утра, а в 12 часов дня вернулся обратно, рассказали в группе ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».

Фото: Группа ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки»

Из пойманных 11 щук мужчина отпустил в воду четырех, так как они еще небольшие и им нужно подрасти.

Напомним, в сентябре 2024 года житель Екатеринбурга поймал в пруду Режевского района огромного карпа, весившего более 15 килограммов, и отпустил его.

Где и какую рыбу запрещено ловить в Свердловской области?
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