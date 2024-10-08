Житель Свердловской области поймал 11 щук за 3 часа

Posted 8 октября, 03:15
Published 8 октября, 03:15
Modified 8 октября, 03:17
Updated 8 октября, 03:17
По словам свердловчанина, рыбалка в этот раз получилась очень короткой. Он отплыл от берега на моторной лодке в девять часов утра, а в 12 часов дня вернулся обратно, рассказали в группе ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».
Из пойманных 11 щук мужчина отпустил в воду четырех, так как они еще небольшие и им нужно подрасти.
Напомним, в сентябре 2024 года житель Екатеринбурга поймал в пруду Режевского района огромного карпа, весившего более 15 килограммов, и отпустил его.